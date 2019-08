Skadetrøbbel for Warholm-rival før VM

Karsten Warholms rival Abderrahman Samba sliter med skader, og kan miste samtlige løp før VM, sier hekkeløperens manager til VG.

Samba har ikke konkurrert på 400 meter hekk siden midten av mai. Først slet først med et langvarig hofteproblem. Deretter fikk han et problem med hamstringen på baksiden av låret.

23-åringens manager, Daniel Wessfeldt, sier til VG at det ikke er sikkert at hekkeløperen rekker å konkurrere før VM i november, men at dette trolig blir avgjort i løpet av kort tid.

– Han må kunne løpe fort for å konkurrere. Det er fortsatt mer enn en måned til VM, men han skulle helst hatt noen konkurranser før det. De neste 10 dagene vil bestemme det, sier Wessfeldt.

Qatar-løperen har akkurat begynt å trene ordentlig og er nå på treningssamling i Spania, der han blir fulgt opp tett av støtteapparatet.

Siden Sambas siste løp i mai har Warholm løpt fire hekkeløp. I samtlige fire løp har Warholm presset tiden ned på 47-tallet, det beste i London da han løp inn til årsbeste i verden på 47,12 i London.

Sesongens store høydepunkt, VM i Doha, er først i månedsskiftet september/oktober.

