Skandalescener i Serie A: Balotelli utsatt for rasisme

Brescia-stjerne Mario Balotelli (29) fikk gjennomgå av hjemmefansen i Verona.

HELLAS VERONA - BRESCIA 2-1:

Den italienske spissen reagerte kraftig da han i det 55. minutt av oppgjøret mellom Hellas Verona og Brescia ble utsatt for rasistiske tilrop av Veronas supportere søndag ettermiddag.

Balotelli svarte tilskuerne med å sparke ballen opp på tribunen, og dommeren reagerte først med å gi Balotelli gult kort for reaksjonen.

Brescia-spissen var så på vei til å storme av banen, men ble stoppet av trøstende lagkamerater og Verona-spillere som beklagde publikums oppførsel.

Ifølge den anerkjente journalisten Gabriele Marcotti rapporteres det i Italia at flere Brescia-spillere også skal ha hørt de rasistiske tilropene mot den italienske spissen.

RASTE: Mario Balotelli reagerer kraftig. Foto: Skjermdump Strive

Dommeren stoppet kampen



Dommeren valgte å stoppe kampen i nesten fem minutter i henhold til FIFAs protokoll da han ble gjort klar over hva som hadde skjedd.

Kamplederen krevde også at en uttalelse ble lest opp på stadions speakeranlegg for å sette stopper for tilropene.

Etter fem minutter pause statte imidlertid dommeren i gang kampen igjen.

PÅ VEI AV BANEN: Mario Balotelli ville først ikke fortsette kampen. Foto: Skjermdumpt Strive

Balotelli scoret, men tapte

På det tidspunktet ledet Verona allerede 1-0 etter scoring av Eddie Salcedo.

Hjemmelaget økte også ledelsen 10 minutter før slutt da Matteo Pessina satte inn 2-0 for Verona.

Balotelli fikk en liten revansje da han reduserte for Brescia etter 85 minutter, men gjestene klarte aldri å sette inn utligningen.

Dermed endte det 2-1 til Hellas Verona som nå er oppe på 9. plass i Serie A.

Brescia er derimot nå under nedrykksstreken etter søndagens tap.