Skandinaviske fotballspillere vil ikke ha kunstgress

Fotballspillere på elitenivå i Skandinavia ønsker seg naturgress under beina. 85 prosent av de spurte i en ny undersøkelse skulle helst ha sluppet kunstgress.

Det er spillerforeningene i Sverige, Norge og Danmark som har gjennomført undersøkelsen. 460 spillere fra de to øverste divisjonene på herresiden samt toppserien for kvinner har svart.

Hele 85 prosent av spillerne svarer at naturgress er det foretrukne underlaget å spille på dersom de kunne ha bestemt. Ni prosent vil ha kunstgress, mens for de siste seks prosentene er underlaget uvesentlig.

Videre svarer 90 prosent av de spurte at de mener det bør investeres mer i bedre gressbaner, mens ti prosent vil ha flere midler rettet mot kunstgressbaner.

Debatten rundt bruk av kunstgressbaner har rast den siste tiden. Det er uenighet i norsk fotball om veien videre. Norges Fotballforbund kalte tidligere denne uken kunstgressbaner «en garantist for stor aktivitet som også ivaretar miljøhensyn ved enkle grep».

Mange har i den sammenheng pekt på miljøutfordringene kunstgressbanene representerer, særlig med tanke på håndtering av gummigranulat som brukes i gresset, og som i mange tilfeller havner på avveie utenfor banene.

Øker belastningen

I undersøkelsen rettes søkelyset mot belastningen kunstgressunderlag har på kroppen og skadefrekvensen på kunstgress kontra naturgress.

90 prosent av spillerne som har besvart spillerforeningenes undersøkelse, svarer bekreftende på at de har opplevd at «et skifte mellom kunstgress og naturgress øker den fysiske belastningen på min kropp». Kun to prosent har ikke merket noen forskjell.

95 prosent svarer videre at de mener kunstgress forårsaker flere skader enn gressbaner.

– Dette er oppsiktsvekkende høye tall. Hvis norske lag ønsker å konkurrere på det høyeste nivået internasjonalt, må vi konkurrere på samme underlag, det er min mening. Når man i tillegg ser hvor mange spillere som mener kunstgress er det underlaget som forårsaker flest skader, så er dette et varsku som det må tas hensyn til, sier RBK-kaptein Tore Reginiussen i en pressemelding.

43 prosent svarte

Forbundsleder Joachim Walltin i spillerforeningen NISO mener undersøkelsen som nå er gjennomført er et viktig innspill i debatten rundt bruk av kunstgressbaner i framtida.

– Med det tydelige bildet undersøkelsen viser – samlet og i de enkelte land – må klubber og forbund lytte til spillerne og prioritere investeringer i bedre gressbaner, sier han.

Undersøkelsen ble i alt sendt ut til 1348 spillere fra Danmark, Sverige og Norge. Totalt var svarprosenten på 34. Ingen Norge endte man på 43 prosent.

I Eliteserien har 11 av 16 lag kunstgress på sin hjemmebane. Rosenborg er blant klubbene som har tatt til orde for at det nå må satses mer i retning av naturgress igjen.

(©NTB)