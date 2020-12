Skaper hodebry i Norges EM-by: - Naivt og meget overraskende

- Dette rammer ikke bare Serbia, men også de regjerende verdensmesterne, sier TV 2s håndballekspert Bent Svele til Nettavisen.

KOLDING (Nettavisen): Fredag klokken 20.30 skulle det ha blitt spilt EM-kamp i Sydbank Arena i Kolding.

Oppgjøret mellom Nederland og Serbia er imidlertid utsatt fordi to serbiske spillere har avlagt positiv koronatest etter å ha ankommet Danmark.

Den andre positive testen ble avlagt etter at laget gikk i karantene på spillerhotellet, der også det norske laget bor under mesterskapet.

Her sjekker serberne inn på spillerhotellet torsdag kveld. Fredag ble en ny spiller smittet:

- Potensiell smittebombe

TV 2s håndballekspert Bent Svele synes det er kritikkverdig at Serbia ankommer bare en dag før de skal spille under det gjeldende koronaregimet.

- Det er naivt og meget overraskende, sier Svele til Nettavisen.

- Nå har de reist med et lag en hel dag, og inkubasjonstiden kan være opp mot to uker. Det er en potensiell smittebombe. Det er ingen tvil om at det er det.

Svele er spesielt kritisk til at Det Europeiske Håndballforbundet og arrangøren tillater at et lag ankommer dagen før kamp i et mesterskap sterkt preget av korona.

- Du har 40 ringpermer med tiltak, men så slipper du et lag inn dagen før de skal spille, og det er smitte i det. Det blir snodig, mener Svele.

- Ikke alle lag er like godt stilt som Norge. Kan det være økonomiske årsaker bak den sene ankomsten?

- Det vil jeg tippe. De fleste lagene ramlet inn her på mandag eller senest tirsdag. Serbia kommer på torsdag og skal spille fredag, og det burde klart å gjøre noe med. Bakgrunnen kjenner jeg ikke, men det er for sent. En ting er at det går ut over dem når de må i isolasjon. Samtidig går det utover regjerende verdensmester Nederland, som nå må spille to dager på rad, sier Svele.

Den første spilleren testet positivt ved ankomst på flyplassen Billund torsdag, mens den andre serbiske spilleren avla positiv prøve fredag, etter at laget ble satt i karantene.

Spilleren som testet positivt fredag og hennes romvenninne blir nå i henhold til protokollen isolert. Resten av laget forblir i karantene og testes igjen lørdag. Da skal etter planen den utsatte kampen mot Nederland spilles.

Herrem: - Bekymret hvis det blir smitte i bobla

Camilla Herrem sier hun trodde alle lagene hadde ankommet Kolding for noen dager siden. Hun er fornøyd med at spillerne blir hurtigtestet på flyplassen, men frykter at det kan gå galt likevel. Dette sa hun da bare det første smittetilfellet var kjent:

- Det eneste jeg kjenner at man kan være bekymret for, er hvis man er i den bobla, når man har spilt en del kamper, og det plutselig oppdages smitte. Da kan det spre seg veldig fort. Jeg synes det er bra at det tas tidlig og at det ikke blir spilt kamp når det er avlagt positiv test, sa Herrem til Nettavisen.

Oftedal: - Håper det går bra

Landslagskaptein Stine Bredal Oftedal er også klar på at det ideelle ville vært om Serbia ankom tidligere, men mener det er flere faktorer som spiller inn.

- Det ville vært veldig mye enklere å løse den situasjonen hvis vi hadde hatt en karantenetid først. Dessverre så er det andre aspekter, også økonomisk. Det er mye verre for andre nasjoner å reise tidlig. Det er veldig synd at det blir sånn, men nå håper jeg bare at det går bra likevel, sier Oftedal til Nettavisen.

Tidligere denne uken ble det også kjent at rumenske Crina Pintea hadde avlagt positiv koronaprøve. Romvenninnen Laura Moisa fikk imidlertid grønt lys til å spille kamper i Norges gruppe.

Tyskland forsøkte å få torsdagens møte med nettopp Romania utsatt på grunn av smittefrykten, men fikk nei av EHF. Den tyske lagledelsen ga da spillerne sine valget om de ville spille eller ikke, noe de valgte å gjøre.

Tyskerne vant kampen 22-19, og nå står Norge for tur i neste kamp klokken 18.15 lørdag.

