Skarverennet innfører fluorforbud med umiddelbar virkning

Skarverennet har innført forbud mot skismurning som inneholder fluor. Forbudet får virkning allerede fra årets renn i slutten av inneværende skisesong.

Det melder arrangøren i en pressemelding onsdag.

– I løpet av de siste årene har det kommet ny, kvalitetssikret informasjon om negative miljøeffekter av skismurning og -preparater som inneholder fluor. Det er denne informasjonen som har ført til at det internasjonale skiforbundet (FIS) har innført fluorforbud fra sesongen 2020-21, skriver arrangøren.

– Som arrangør av Skarverennet vil vi ikke vente et helt år med tiltak nå som konsekvensene av fluorforbruk er kjente og dokumenterte. Skarverennet innfører derfor øyeblikkelig fluorforbud i alle klasse for årets utgave, som avvikles 18. april.

Samtidig inviteres Norges Skiforbund og FIS til å bruke Skarverennet som en prøverenn for testing av forbudet.

Organisasjonskomiteen for rennet skriver at det faktum at løypetraseen går gjennom Hallingskarvet Nasjonalpark gjør at de føler et spesielt ansvar for å sørge for at rennet gjennomføres uten at området utsettes for miljøgifter gjennom fluorbaserte skipreparater.

