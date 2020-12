Ski-NM i januar uten stafett

Arrangøren av langrenns-NM del 1 i Granåsen må droppe stafettene av smittevernhensyn, melder Adresseavisen.

Det betyr at ski-NM i 2021 blir det første uten stafett siden 2. verdenskrig.

– Stafett er 17. mai for langrennsfolket, men at vi avlyser stafetten på grunn av en pandemi er en ærlig sak. Vi må være fornøyde med at vi får til å arrangere skirenn, og vi kan ikke tøye reglene, sier Arne Otto Vedvik, som leder organisasjonskomiteen i Granåsen, til Adressa.

Han håper det blir mulig å flytte stafettene til NM del 2, der Byåsen er arrangør.

Landslagsløper Emil Iversen er blant dem som synes det er kjedelig at det ikke blir stafetter i Granåsen.

– For mange i min klubb er dette et av høydepunktene i året. De kjemper om å få gå på lag sammen med meg og kjempe om en medalje. Dette vil være et slag i trynet for dem. Det er det ingen tvil om, sier han.

