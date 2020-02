Ski Tour-ledelsen tar selvkritikk: – Har ikke gjort jobben vår

Ski Tour-sjef Guri Hetland mener deler av kritikken mot arrangementet er berettiget og beklager bostedsvalg og smøreforhold.

– Vi kan bare beklage, der har vi ikke gjort jobben vår, sier Hetland til nyhetsbyrået TT med henvisning til forholdene for smørerne, som ble henvist til en uventilert garasje i Åre.

– Den garasjen har vært brukt i alle år under verdenscupen i alpint. Det løste seg til slutt, men det burde ha vært i orden da lagene kom dit, sier Hetland.

Minst like mye kritikk har blitt rettet mot innkvarteringsforholdene fra blant andre Finland og Østerrike.

Vond lukt

Finnene ble henvist til en militær treningsleir, der rommene skal ha luktet vondt og der 30 personer måtte dele to toaletter. Østerrikes Teresa Stadlober klaget over at hun og laget måtte bo langt fra løypene i Åre.

– Kritikken fra Finland var helt klart berettiget. Jeg er veldig glad for at vi i løpet av en time fikk ordnet nytt bosted til dem, sier Hetland til TT.

Hun avviser imidlertid kritikken fra Østerrike.

– Det er vinterferie og den mest hektiske perioden i Åre. Vi måtte derfor benytte bosteder utenfor Åre, det var ikke mulig å løse det på noen annen måte, sier hun.

Dårlig vær

I tillegg til kritikken av fasilitetene har Ski Tour blitt rammet av dårlig vær. Torsdagens etappe, som skulle gått over fjellet fra Storlien i Sverige til Meråker (38 kilometer), er flyttet, med både start og målgang i Meråker.

Det har også vært rettet oppmerksomhet mot miljøprofilen til Ski Tour. Løperne må ta tog mellom konkurransestedene, men like mange biler og busser som tidligere reiser samme vei – mange av dem nesten tomme.

