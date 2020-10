Ski-VM 2025 til Trondheim

Etter seks års innsats ble Trondheim tildelt ski-VM 2025 av Det internasjonale skiforbundet (FIS) lørdag.

Trondheim arrangerte også ski-VM i 1997. Sist gang mesterskapet var arrangert i Norge var i 2011 med Oslo som arrangør.

Bekreftelsen ble meddelt av FIS-president Gian-Franco Kasper.

– Gratulerer Trondheim! sa Kasper lørdag.

– Takk for tilliten, sa Trondheims ordfører Rita Ottervik i sendingen til FIS.

I en pressemelding utdyper hun:

– Dette er en stor dag. Selv om det har ligget i kortene lenge, er det godt å få den endelige avklaringen. Vi har samarbeidet godt med idretten som ønsker å prioritere å få VM til Trondheim. For kommunen har det vært like viktig å få til et godt hverdagsanlegg som folk kan bruke i tiår fremover. Nå får vi begge deler, og vi skal samarbeide videre med idretten for å skape et folkelig, miljøvennlig og fantastisk VM i Granåsen. Kort sagt tidens VM opplevelse. Dette blir gøy, sier Ottervik.

Alene på listen

Denne gangen var Trondheim alene på søkerlisten, og tildelingen var mer eller mindre en ren formalitet. Trondheim skulle ha blitt tildelt mesterskapet på kongressmøtet i vår, men koronapandemien gjorde at FIS-kongressen ble utsatt til 4. oktober og deretter til 5. juni 2021.

Skipresident Erik Røste var på plass i Trondheim da navnet til Trondheim ble ropt opp lørdag. Nå starter den virkelig jobben fram mot mesterskapsdagene.

– Vi skal starte selskapet Ski-VM Trondheim 2025 AS. Det eies 60 prosent av Norges Skiforbund, 30 prosent Sør-Trøndelag skikrets og 10 prosent av Trondheim kommune. Deretter oppnevnes et styre. Vi håper denne jobben er gjort innen året er over. Så skal styret søke etter og ansette en daglig leder, sier Røste til NTB.

Det aller viktigste da Trondheim ble valgt som søkerby var at trøndersk idrett skulle få et oppgradert anlegg i Granåsen som vil inspirere, glede og sikre aktivitet i mange år fremover både for bredde og topp.

– Vi ønsker å sette et avtrykk. Vi ønsker å gjennomføre et VM med fokus på bærekraft, teknologiutvikling, idrettsglede og folkefest. Vi er tross alt i Norges teknologihovedstad, sier Røste til NTB.

Første tanker

De første tankene om et VM kom på skissebordet i 2009, og høsten 2014 signaliserte Trondheim kommune at de ville søke om ski-VM i 2021. Guri Knotten ble ansatt som prosjektleder, mens ordfører Rita Ottervik ble leder i søkerkomiteen. 1. mai 2015 ble Trondheim offisielt lansert som søkerkandidat av Norges Skiforbund.

Men Trondheim lyktes ikke sitt første forsøk. 1. juni 2016 vant tyske Oberstdorf avstemningen om å få mesterskapet i 2021. Byen helt sør i Tyskland nedkjempet også slovenske Planica på veien.

I oktober 2017 var det klart at Trondheim og Planica ville kjempe om å få arrangere ski-VM i 2023, og 17. mai 2018 var det klart for avstemningen på FIS-kongressen. Der vant Planica ganske klart mot Trondheim.

Champagne

Trønderne var bestemte på ikke å gi seg, og den tredje gangen var det klart at de ville lykkes. Ingen motkandidat kom på banen, og lørdag falt den endelig avgjørelsen om at ski-VM 2025 arrangeres i Granåsen.

– Dette var en gledens dag, men slett ingen selvfølge. Det ble slik fordi den internasjonale skifamilien er enige om at det var Norge og Trondheims tur, sier skipresident Røste til NTB.

Da kunne også champagnen sprettes under et arrangement i Trondheim. Der var representanter for dem som har deltatt i søknadsarbeidet samlet, sammen med gamle skilter, VM-håp, politikere, idrettspolitikere, næringslivsaktører, arrangører og ildsjeler.

