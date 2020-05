Skiforbundet droppet analyse av innhentede fluortester

Norges Skiforbund tok nær 50 fluortester under Ungdommens Holmenkollrenn og Hovedlandsrennet. Ingen av dem ble sendt til analyse, melder Langrenn.com.

– Prøvene ble hentet inn, men de ble aldri sendt til Tyskland for analyse. En analyse koster over 1000 kroner per skipar, og med den økonomiske situasjonen vi har i skiforbundet, der mange er permittert, valgte vi å ikke bruke penger på dette, sier utviklingssjef Brit Baldishol til Langrenn.com Pluss.

Testene ble gjort i form av stikkprøver på skiene til tilfeldig utvalgte løpere under Ungdommens Holmenkollrenn 1.-2. februar og Hovedlandsrennet i Nybygda 21.-23. februar. Formålet var å kartlegge om utøvere overholder fluorforbudet som fra sesongstart i 2018 ble innført for klasser til og med 16 år. Nå vet ikke skiforbundet om noen av prøvene var positive.

– Vi har vært helt ærlige overfor klubbene og utøvernes foreldre om dette, og de har utelukkende gitt tilbakemelding om at de har full forståelse for prioriteringen, sier Baldishol til Langrenn.com.

