Skiforbundet fortsetter samarbeidet med Northug

Norges Skiforbund har konkludert.

I en pressemelding onsdag opplyser Norges Skiforbund at de har besluttet å videreføre den eksisterende avtalen med Petter Northug og hans selskap Northug AS.

Det var lenge usikkert om forbundet ville fortsette samarbeidet med den tidligere langrennsstjernen etter at han i sommer ble tatt for råkjøring. Politiet fant også kokain hjemme i leiligheten til Northug og senere innrømmet han å ha et rusproblem.

Nå melder imidlertid Skiforbundet at de fortsetter samarbeidet med den tidligere verdensmesteren etter at de har blitt enige om at «tilsvarende ikke skal skje igjen».

Langrennssjef Espen Bjervig forteller til Nettavisen at de ønsker å hjelpe Northug.

- Det har vært en totalvurdering. Det har vært trafikkovertredelse og innrømmelse av narkotikabruk som vi selvfølgelig tar avstand fra, men det er en person som heter Petter Northug oppe i det her. Han har betydd utrolig mye for norsk og internasjonal langrenn, sier Bjervig.



- Petter er veldig glad

Etter å ha fått med avtalefestede lovnader om at lignende hendelser ikke skal skje igjen, så følte Skiforbundet at det var riktig å fortsette samarbeidet, forteller Bjervig.



- Vi vil støtte Petter i livet utenfor skisporet, sier Bjervig.



Langrennssjefen opplever at Northug er oppriktig glad for at partene kan fortsette samarbeidet.



Det bekrefter også Terje Hallan i Northug AS til Nettavisen.

Han vil ikke uttale seg om prosessen rundt at Skiforbundet valgte å videreføre avtalen, men forteller at de akkurat ble informert om avgjørelsen.

Den gleder også den tidligere skikongen.

-Petter er selvsagt veldig glad for at avtalen fortsetter videre, sier Hallan til Nettavisen.

Skiforbundet gjør som svenske profiler



Skiforbundet har valgt å gjøre som flere andre av Northugs samarbeidspartnere.

Tidligere i høst ble det klart at blant andre Calle Halfvarsson og Frida Karlsson også har bestemt seg for å videreføre avtalene de har med Northugs selskap.

- På en måte må man skille litt mellom person og bedrift. Merkevaren er mer enn bare Petter og vi har hatt en bra samarbeid og jeg trives med dem, sa Karlsson til svenske TT i september.

Karlsson mente også at det var avgjørende at Northug ikke viste seg å være beruset da han råkjørte sin jaguar på vei hjem fra Trysil.

Karlsson fortalte at hun har vært i kontakt med Northug selv.

- Petter er et menneske som alle andre og han gjør feil. Han kjørte for fort og har hatt et problem med å finne seg til rette etter at han la opp. Han behøver hjelp og han ønsker å ta den hjelpen. Som kompis vil jeg støtte ham, sier hun.

