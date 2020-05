Skiforbundet har nominert Johaug til Egebergs Ærespris

Therese Johaug er nominert til prestisjetunge Egebergs Ærespris til tross for at hun har vært utestengt for doping, melder TV 2.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Kanalen får bekreftet nominasjonen av Norges Skiforbunds presseansvarlige for langrenn, Gro Eide. Det er skiforbundet som har nominert Johaug til prisen. – Ja, det ble vedtatt av Skistyret i mars i år, skriver Eide i en SMS. Egebergs Ærespris regnes som norsk idretts høyeste utmerkelse og gis til utøvere som har markert seg i to eller flere idretter. Johaug har en rekke VM-gull i langrenn, og i fjor tok hun NM-gull i friidrett både på 10.000 meter og i terrengløp. Nominasjonen er likevel kontroversiell. I statuttene til Egebergs Ærespris heter det blant annet at «Kandidaten skal være en god rollemodell for idrettens grunnverdier». Johaugs dopingdom fra 2017 gjør at flere har tatt til orde for at hun ikke bør få prisen. Børre Rognlien, som leder komiteen som deler ut Egebergs Ærespris, vil ikke kommentere hvem som er nominert til prisen som skal deles ut senere i år. (©NTB)

Reklame Se bildene fra Vegard Heggems lakseparadis