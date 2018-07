Skiforbundet minnes Skofterud

Norges Skiforbund har lagt ut en kondolanseprotokoll der kolleger og venner kan minnes Vibeke Skofterud.

Skofterud mistet livet i en vannscooterulykke i Arendal i helgen. Hun ble bare 38 år gammel.

Mandag var naturlig nok en tung dag i Skiforbundets lokaler på Ullevaal stadion. Det er lagt ut kondolanseprotokoll der man kan skrive en siste hilsen til den tidligere langrennsløperen.

– Vi har kondolanseprotokoll på Ullevål og dermed mulighet for at folk kan møtes og prate sammen. Helseteam er også til stede, opplyser medieansvarlig for langrenn i Norges Skiforbund, Gro Eide, til NTB.

Ved kondolanseprotokollen står et bilde av en jublende Skofterud i landslagsdress, to lys, to norske flagg og en bukett roser.

