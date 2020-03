Skiforbundet vil stoppe all breddeaktivitet

BER OM STANS: Norges Skiforbund anbefaler at all breddeaktivitet i ski opphører for resten av sesongen fram til 30. april. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Norges Skiforbund anbefaler at all breddeaktivitet i ski opphører for resten av sesongen fram til 30. april.

Dette besluttet Skistyret i et møte torsdag formiddag. «Det er et tiltak for å bidra til å hindre spredning av koronaviruset og lette belastningen for lokale helsemyndigheter, heter det på skiforbundets hjemmeside.» «Norges Skiforbund vil understreke viktigheten av at alle våre medlemmer, klubber og kretser tar ansvar for å bidra i den dugnaden vi alle nå må ta del i». (©NTB)

