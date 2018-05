Skipresidenten: – Skal appellere mer til hjertet enn hodet

Skipresident Erik Røste er klar til kamp for at Trondheim skal bli tildelt ski-VM i 2023. Norsk skientusiasme og løfter om folkefest skal overbevise FIS-styret.

Torsdag går de 16 medlemmene i FIS-styret til avstemning i spørsmålet om hvem som skal få arrangere verdensmesterskapet om fem år. Trondheim og slovenske Planica er kandidatene.

Fram til valget avholdes på FIS-kongressen i greske Costa Navarino skal den norske delegasjonen jobbe for å sanke de ni stemmene som skal til for å sikre flertall for det norske alternativet.

Skipresident Røste er klar på at to ting peker i retning av at valget bør falle på Trondheim.

– Det ene er at man kommende vinter har et VM i Seefeld, og deretter er det VM i Oberstdorf i 2021. Da mener vi at det er tid for å vende tilbake til Skandinavia igjen i 2023, sier han til NTB – og fortsetter:

– Det andre er at nesten ingen andre kan måle seg med infrastrukturen i Trondheim. Det er kun en halvtime fra en internasjonal flyplass, det er plass til alle i sentrum av byen, som igjen ligger bare ti minutter fra Granåsen. Det er kompakt og fint.

Spiller på følelser

Tirsdag skal den norske VM-delegasjonen under ledelse av Guri Hetland holde sin presentasjon for FIS-styret. Der er det imidlertid ikke først og fremst de praktiske fordelene rundt logistikken som vil veie tyngst.

– Vi har tenkt å bruke presentasjonen til å spille på hjertet mer enn hodet, sier Røste og ramser opp gode bilder, stemning, aktivitet, glede og barn som stikkord.

– Vi skal spille på det vi er gode til i Norge. Vi er et folk som er glad i skiaktivitet, og vi både tror og vet at alle regner med at vi kan arrangere et godt mesterskap, tilføyer han.

Trondheim tapte kampen om å få arrangere VM i 2021. Da gikk Oberstdorf seirende ut. Planica har på sin side fire VM-søknader bak seg uten å lykkes. Mange mener det nå er den slovenske skimetropolens tur.

I Planica står i tillegg anleggene allerede klare til skifest. I Trondheim må det investeringer til før Granåsen er klar til å huse et eventuelt VM.

Bjørgen på stemmefiske

Skipresident Røste sier han tror det kommer til å bli en jevn avstemning på selveste 17. mai.

– Det ligger an til å bli veldig tett. 16 personer skal stemme. Jeg tror både Planica og vi har våre tilhengere blant dem. Gruppa i midten, som består av fire-fem personer, må vi så prøve å påvirke, sier Røste.

Én av dem som skal bidra til det siste er Marit Bjørgen. Langrennsdronningen er på plass i Hellas i et forsøk på å gi Trondheim en hjelpende hånd.

– Hun er et trekkplaster, for å si det sånn. Det har vi allerede registrert, og det er ikke overraskende. Marit er en fantastisk utøver alle kjenner, sier skipresidenten.

– Kan Bjørgens tilstedeværelse bikke avstemningen i Trondheims favør?

– Hva som til sjuende og sist blir avgjørende er ikke lett å si, men det er fantastisk flott at Marit tar seg tid til å bruke tre dager her sammen med oss. Det viser at hun er glad i norsk og internasjonal skisport, avslutter Røste.

Norge har arrangert ski-VM fem ganger tidligere, sist i 2011. Da var Oslo arrangør.

(©NTB)

Mest sett siste uken