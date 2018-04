Skipresidenten om millionsmellen: – Tallene er ikke bra, absolutt ikke

Skipresident Erik Røste lover at underskuddet på 14,6 millioner kroner i 2017 i liten grad vil gå utover den sportslige satsingen.

Det er liten tvil om at skipresidenten ikke liker minustallene Norges Skiforbund la fram fredag ettermiddag.

Årsregnskapet viser at skiforbundet gikk hele 14,6 millioner kroner i underskudd i 2017.

– Tallene er ikke bra, absolutt ikke. Skiforbundet har en solid egenkapital og økte inntektene med 10 millioner, men det har vært et spesielt år. Rapporteringsrutinene ikke har vært så gode som de burde vært. Man fikk ikke anledning til å justere inn der man kunne justert inn. Det har styret vært opptatt av, at vi får rapporter som gjør at vi kan styre det tydeligere. Det er gjort betydelige grep for å sikre at dette ikke gjentar seg, sier Røste til NTB.

Han tok seg lørdag god tid til å snakke om millionsmellen. Nå skal det ryddes opp.

Skiforbundet forklarte fredag underskuddet med en «rekke kostnadskrevende forhold» i 2017. Enkeltsaker, som blant annet dopingsaken rundt Therese Johaug, og kostbar drift for noen av landslagene i forbindelse med OL bidro til 4 millioner kroner i ekstraordinære kostnader.

Framtidige gevinster

4 millioner kroner skyldes investeringer i nye arrangement. Avlysningen av Raw Air-hopprennet i Lillehammer førte også til et tap på 2 millioner kroner.

– Det er ingen tvil om at arrangement er viktig for Norges Skiforbund. Det er viktig for å vise fram sporten og oppmerksomheten rundt det, men også viktig på sikt økonomisk. Før du har arrangert noe, må man være villig til å investere. Nye type arrangement trenger tid. Det betyr ikke at arrangementene ikke er lønnsomme, men at de var mindre lønnsomme enn vi hadde budsjettert med. Det er store framtidige gevinster om vi henter ut potensialet, sier Røste.

Spesielt hoppturneringen Raw Air kan bli en særdeles lukrativ pengemaskin for Norges Skiforbund. Konkurransen der det hoppes ti dager på rad i Holmenkollen, Lillehammer, Granåsen og Vikersundbakken fenger både hopperne og TV-seerne. I 2017 var det kun nyttårshopprennet i Garmisch-Partenkirchen som ble sett av flere.

Vær og vind stoppet 1 av 10 renn i den først utgaven av Raw Air i 2017. Det kostet skiforbundet rundt 2 millioner kroner.

– Du har de samme utgiftene, for utøverne har allerede kommet, men du går glipp av TV-inntektene. Du sparer noe siden du slipper å betale ut premiepenger, men nettoen er 2 millioner kroner, bekrefter skipresidenten.

Sportslig suksess koster

NSF har en solid egenkapital, der 72,9 millioner kroner er den disponible egenkapitalen. Derfor kan Røste love at den sportslige satsingen framover ikke blir skadelidende.

– Det har vært noen fantastiske sportslige resultater i vinter. Det har også en prislapp, men selvfølgelig skal det ikke være sånn at vi bruker mer penger enn vi har til inntekter. Dette går i liten grad utover sportslig satsing i 2018/19, forsikrer skipresidenten.

Generalsekretær Stein Opsal har ikke besvart NTBs henvendelser lørdag. I en melding fra NSF fredag uttalte han at «underskuddet krever at vi nå går grundig gjennom kvaliteten på økonomistyringen i alle ledd».

