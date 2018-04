Skiprodusent skal ha møte med Johaug

Therese Johaug møter i nær framtid representanter for skiprodusenten Fischer for å se på muligheten for å gjenoppta samarbeidet.

Johaug satt på en lukrativ avtale med Fischer før dopingsaken mot henne dukket opp. Den ble så terminert. 18. april er langrennsstjernens utelukkelse sonet, og overfor Dagbladet bekrefter skiprodusenten nå at Johaug er på vei tilbake i varmen.

– Et møte med Therese Johaug i nær framtid er blitt avtalt, opplyser Tanja Winterhalder, markedsansvarlig i Fischer, til avisen.

– Hvordan kontrakten eventuelt blir nå sammenlignet med tidligere, kan jeg imidlertid ikke kommentere, tilføyer hun.

Kontraktene Fischer har med sine utøvere skal imidlertid være prestasjonsbaserte.

I februar i fjor bekreftet Fischer-sjef Winterhalder overfor NTB at Johaug kunne vende tilbake til sitt gamle skimerke etter at dopingdommen var sonet ferdig.

– Ja, da kan vi kan gå i forhandlinger. Det er som i det sivile liv. Når en straff er avtjent, er du fri igjen. Da kan du gå i forhandlinger igjen, sa Winterhalder.

– Så det er en mulighet for at hun kan representere Fischer i framtiden?

– Som jeg har sagt tidligere er dette et forhandlingsspørsmål, så det må vi se nærmere på, sa markedssjefen.

