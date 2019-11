Skiskyting: Kühn vant på Sjusjøen, norsk overraskelse på 2.-plass

Under krevende forhold på Sjusjøen trakk Johannes Kühn det lengste strået fra startnummer 110. Beste nordmann ble Aleksander Fjeld Andersen på andreplass.

Flere av de beste internasjonale utøverne var på plass under den nasjonale åpningen for skiskytterne på Sjusjøen.

Det så lenge ut til at den franske stjernen Martin Fourcade skulle vinne, men det kraftige snøværet gjorde at det ble bom stopp på sisterunden. Fourcade ble nummer tre, bak en norsk sensasjon.

- Det minner mer om 18/19-sesongen enn 17/18-sesongen. Han er ikke i nærheten, sa NRK-kommentator Jann Post mens den franske stjernen tok seg mot målstreken på Sjusjøen.

22 år gamle Aleksander Fjeld Andersen fikk sitt store gjennombrudd med ti av ti treff. Han ble nummer to, åtte sekunder bak Kühn.

Fjorårsvinner Johannes Thingnes Bø åpnet rennet på strålende vis med god åpningstid og feilfri skyting på liggende. Men fra mellomrunden og ut tapte 26-åringen fra Stryn i sporet, og da hjalp det lite med bom på første skudd på stående skyting.

I sporet gikk det også seigt for Thingnes Bø, som etter rennet var åpen på at formen ikke var på plass, og at åpningen dermed kostet. Han ble nummer fire.

