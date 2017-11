Bjørndalen om papparollen: – Fantastisk

Ole Einar Bjørndalen har en ny hverdag som far, men 43-åringen hadde ikke trodd at det var så mye å organisere med to satsende skiskytterforeldre.

Det norske landslagets ypperste veteran Ole Einar Bjørndalen har datteren Xenia (1) sammen med den hviterussiske skiskytteren Darja Domratsjeva. Sammen har familien reist land og strand rundt og bygd seg opp til ny sesong.

– Det er fantastisk å være far, og gjøre det jeg har hatt aller mest lyst til siden jeg var 12 år, som er å trene og satse så hardt som jeg gjør sammen med familie. Jeg er privilegert som får lov til å gjøre det, sa Bjørndalen til NTB om sin nye hverdag.

Men når hans kone satser like hardt som han i OL-sesongen, må det ekstra støtte til for å få alt til å gå rundt.

– Står på pinne for oss

– Begge må finne balansen, også må vi hjelpe hverandre godt. Og så har vi ekstrem støtte fra det hviterussiske laget. De står på pinne for oss, de sender folk overalt. Det er imponerende. Jeg hadde ikke trodd det var så mye å organisere, smilte nordmannen, som var nødt til å kjøre sitt eget opplegg gjennom sommeren.

– Det var ikke noe valg. Det fungerer ikke å være i et system når du har familie og begge skal satse. Hvis den ene skal satse, og den andre kan hjelpe, kan man være på et lag, men dette ville ikke funket med det norske laget, forklarte han.

Etter å ha slitt med magesjau i sluttfasen av det siste høydeoppholdet før ankomst på Sjusjøen, er Bjørndalen spent på å teste seg mot de ypperste konkurrentene på Sjusjøen.

Sto over sprinten

– Det går bedre for hver dag som går. Det går rette veien. Det har vært tungt en del dager etter høyden. Jeg måtte også ta 14 dager rolig i høyden, jeg trente, men jeg måtte ta det litt rolig. Men jeg er bra restituert, og har fått kjørt noen hardøkter.

– Jeg er litt spent på formen. Jeg tror det er greit, ikke noe mer enn det, så får jeg håpe den er på plass til neste helg igjen. Til Östersund skal jeg begynne å bevege meg bra.

Bjørndalen sto over lørdagens sprint, og sparte kruttet til søndagens avsluttende fellesstart.

Hans kone gikk imidlertid sprinten og ble nummer sju. Domratsjeva hadde samme antall strafferunder som vinneren, Denise Herrmann, men i langrennssporet hadde hun 28,7 sekunder opp til den tyske jenta.

