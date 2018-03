Darja Domratsjeva knuste til i Holmenkollen - de norske damene slet

Sola skinte på flere av skiskytterne under søndagens jaktstart, men ikke på de norske kvinnene.

HOLMENKOLLEN (Nettavisen): Det skulle bli en skikkelig thriller på søndagens jaktstart. Anatasija Kuzmina fra Slovakia og hviterussiske Darja Domratsjeva skulle kjempe om seieren da de gikk ut samtidig fra siste skyting i Holmenkollen.

Det endte med at Ole Einar Bjørndalens kone, Darja Domratsjeva knuste til mot rivalen opp Hellner-bakken og gikk inn til en seier i Holmenkollen.

- Det har vært et helt utrolig underholdende renn, konstaterte Andreas Stabrun Smith fra NRKs kommentatorboks om jojo-løpet.

For det så lenge ut til at både Domratsjeva og Kuzmina hadde skutt seg bort fra seieren, da de lå bak både Franziska Hildebrand og Laura Dahlmeier ved siste skyting. Dessverre for den tyske fansen bommet begge damene flere ganger på standplass og endte utenfor pallen.

Den amerikanske jenta Susan Dunklee tok 3.-plassen.

- Det var stusslig

Det gikk ikke helt som Tiril Eckhoff hadde håpet på i Holmenkollen denne sesongen. Fossumjenta var klar på at det er ikke noe særlig å bli gående langt bak de beste. Eckhoff hadde allerede et dårlig utgangspunkt da hun startet to minutter og 22 sekunder bak den første startende, søndag.

- Det var det verst tenkelige å starte med tre bom og bli liggende å surre baki der. Det var stusslig, sa Tiril Eckhoff etter søndagens jaktstart til Nettavisen. Eckhoff gikk ut som nummer 55 og endte på en 49.-plass.

- Det er jo digg å gå i kollen, men det er ikke digg å ligge bakerst og føle at du blir tatt igjen liksom. Det var veldig skuffende, på en fantastisk dag. Da blir det litt bittert å surre bak der, sa Eckhoff som bommet på sju av 20 skudd, fortalte Eckhoff.

Endte på samme plass

Etter flere svake prestasjoner fra de norske kvinnene under torsdagens sprint ble det en ekstra tøff jobb å komme høyt på resultatlisten under jaktstarten søndag.

Den første norske som gikk ut i sporet var skiskyttertalentet Ingrid Landmark Tandrevold. 21-åringen gikk ut som 23. kvinne, ett minutt og 28 sekunder bak torsdagens vinner, Anastasija Kuzmina.

Tandrevold endte på samme plass som hun startet på, 23. Hun ble dog tatt igjen av Marte Olsbu som gikk inn til en 19.-plass og ble beste norske kvinne på søndagens renn i Holmenkollen.

Synnøve Solemdal ble nummer 47, Hilde Fenne kom på en 54.-plass.

