Johannes Thingnes Bø tilbringer mye tid uten sin kjære: - Det er klart vi savner hverandre

Johannes Thingnes Bø giftet seg med sin utkårede i sommer. Det var prikken over i'en i 2018 for stryningen.

TRYSIL (Nettavisen): Nettavisen møter Johannes Thingnes Bø, som nettopp har samlet seg med resten av skiskytterlandslaget for å prikke inn godformen, to uker før sesongstart på Sjusjøen.

Den norske OL-helten innrømmer til Nettavisen at han ikke har funnet toppformen ennå og priser seg lykkelig over at det gjenstår to uker før sesongen starter. Verdenscupen i skiskyting starter uka etter rennene på Sjusjøen.

- Formen min er på 90 prosent. Det vil si at jeg må opp ti prosent de siste to ukene, sier Thingnes Bø til Nettavisen, sikker på at han vil komme dit han ønsker.

Thingnes Bø har en god forklaring på hvorfor han ikke er i toppslag to uker før sesongstarten. Han giftet seg nemlig med Hedda Dæhli Bø, den 30. juni i sommer og etter bryllupet ventet den obligatoriske bryllupsreisen, til Venezia i Italia.

- Det er missforstått

25-åringen forteller Nettavisen at den eneste treningsfrie perioden han hadde i sommer var da han og hans kjære, Hedda, var på bryllupsreisen. Han er tydelig på at han ellers har trent like hardt og konsistent frem mot neste sesong.

- Men mediene har tidligere skrevet at du har tatt det med ro i sommer?

- Nei, det der er misforstått. Jeg har ikke tatt det med ro i det hele tatt, det er bare at jeg har gjort den vanlige treningsjobben, og giftet meg i tillegg. Men det er jo på den obligatoriske bryllupsreisen at jeg har koblet ut. Jeg har gjort en knallbra jobb før bryllupet og etter, forklarer stryningen.

Thingnes Bø bedyrer at giftemålet med hans kjære Hedda ble prikken over i-en i 2018, som har vært et fantastisk år for ham. 25-åringen tok nemlig et gull og to sølv i OL i Sør-Korea, forrige sesong. Han kom også på 2. plass i verdenscupen, bak den suverene franskmannen, Martin Fourcade.

Thingnes Bø vant også åtte individuelle verdenscupseire forrige sesong. Fourcade vant ni. Bortsett fra de to rivalenes verdenscupseire vant fire andre skiskyttere ett renn hver i konkurransen.

Se dette innlegget på Instagram Takk for oss Venezia😃👋🏼🛵🍝🍕🇮🇹 Et innlegg delt av Johannes Thingnes Bø⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️ (@johannesbo) Juli 8, 2018 kl. 11:21 PDT

Se dette innlegget på Instagram Stavernfestivalen 🔥🔥🔥 @heddaehlibo Et innlegg delt av Johannes Thingnes Bø⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️ (@johannesbo) Juli 13, 2018 kl. 8:20 PDT

Se dette innlegget på Instagram Hvordan klarte jeg å kapre han her? 😭❤️ Et innlegg delt av Hedda Dæhli Bø (@heddaehlibo) Juli 7, 2018 kl. 3:30 PDT

- Det som er kjedelig med idretten



Skiskyttersirkuset beveger seg fra land til land, fra november til mars, mens verdenscupen pågår. Det betyr mye reising for Thinges Bø, som får lite tid til å være hjemme med kona si. Stryningen meddeler at det er ganske tungt å være borte fra Hedda i såpass lange perioder.

- Ja, vi savner hverandre veldig masse. Det jo det jeg synes er kjedelig med denne idretten, og spesielt i år, når de legger verdenscupen så tett opp mot julaften. Vi går jo renn bittelille juleaften og så skal vi hjem igjen.

- Vi får håpe at det ikke er for mye snø på rullebanen når vi skal hjem, sier Bø, som vet at små komplikasjoner kan føre til at han blir nødt til å feire jul på en flyplass i Tsjekkia (verdenscuprennet 22. desember går i Nove Mesto, Tsjekkia).

Thingnes Bø forteller også at kona kommer til å bli med til noen av konkurransebyene, slik at de får sett hverandre oftere.

- Vi blir masse borte fra hverandre og det er kjedelig. Men hun blir med til Anterselva i år og Holmenkollen, selvfølgelig. Vi bort jo ti minutter fra kollen så det skulle jo bare mangle.

Når Hedda Dælhi Bø ikke følger ektemannen sin i skiskyttersporet på TV, eller stadion, studerer hun juss.

Se dette innlegget på Instagram Gubben ❤️❤️ Et innlegg delt av Hedda Dæhli Bø (@heddaehlibo) Mars 17, 2018 kl. 10:31 PDT

