Johannes Thingnes Bø om den store forandringen: - Det er noe som skurrer

Johannes Thingnes Bø og Tarjei Bø merker godt at Ole Einar Bjørndalen og Emil Hegle Svendsen har forsvunnet fra det norske skiskytterlandslaget.

TRYSIL (Nettavisen): Johannes Thingnes Bø var den store norske stjernen i skiskyting forrige sesong, da han vant åtte verdenscupseire, tok et OL-gull og to OL-sølv.

25-åringen har vist et svært høyt toppnivå over en lengre periode, både i langrennsporet og på standplass. Men i sine yngre dager var han naturlig nok mer ustabil og måtte se til sine eldre og mer rutinerte landslagskolleger for råd.

Thingnes Bø har hatt flere rollemodeller siden han ble en del av det norske landslaget i 2013. Underveis i utvikling mot sitt ekstreme nivå, har han kunnet rådføre seg med skiskytterstjerner som Ole Einar Bjørndalen og Emil Hegle Svendsen.

Nå har både Bjørndalen og Svendsen lagt skiene og skiskyttergeværet på hylla, da begge to la opp forrige sesong. Bjørndalen rakk å vinne 95 verdenscupseire, tok 20 gull i VM og åtte OL-gull. Svendsen forlot skiskyttersirkuset med 37 verdenscupseire, tolv VM-gull og fire OL-gull i bagasjen.

- Noe som skurrer

Når to personer med så mye erfaring og kunnskap gir seg, er det veldig merkbart. Det innrømmer Johannes Thingnes Bø.

- Det er klart at når vi skal gå stafett og Ole Einar ikke er på laget. Da er det noe som skurrer altså, sier Thingnes Bø til Nettavisen, før han fortsetter:

- Det er veldig annerledes. Men de siste par årene har ikke han vært så mye med på samling, fordi han gjerne har kjørt sitt eget opplegg. Han har trent mye i Hviterussland, med Darja (Domratsjeva) og vært med datteren sin. Sånn sett har det vært en fin overgang, forteller skiskytteresset.

Johannes' storebror, Tarjei Bø, er helt enig med lillebroren i at det er annerledes uten Bjørndalen og Svendsen i troppen.

- Det har vært uvant. Det er to ekstremt gode skiskyttere, det er én ting. Men de er også to helt unike personer, sånn personlighetsmessig. Alle som har sett de gjennom TV-ruta skjønner sikkert hva jeg mener. Personligheter som Ole Einar er noe av det man kommer til å savne, sier en en tankefull Tarjei Bø til Nettavisen.

Les også: Emil Hegle Svendsen og Samantha Skogrand venter barn

- Emil nyter

Bø-brødrene forteller at de fortsatt ser mye til Svendsen, som de er gode venner med. Johannes Thingnes Bø forteller at han tror «Super-Svendsen» er fornøyd med valget sitt, om å legge opp.

- Emil er vi jo masse med fortsatt, det er nå utenom treningen. Han nyter det veldig tror jeg. Han trives og har ikke angret på at han la opp. Han savner nok enkelt ting, men jeg tror 99 prosent av ham er glad han slipper, sier Thingnes Bø smilende om sin gode venn.

Les også: Johannes Thingnes Bø tilbringer mye tid uten sin kjære: - Det er klart vi savner hverandre

GULLGUTTER: Emil Hegle Svendsen, Johannes Thingnes Bø, Tarjei Bø og Ole einar Bjørndalen smilte fra øre til øre, da de vant VM-gull i stafett i Oslo 2016. Foto: Vegard Wivestad Grøtt (NTB scanpix)

Sammenligner Forucade og Bjørndalen

Thingnes Bø begynner raskt å evaluere Bjørndalens prestasjoner gjennom tidene, da han gjerne skulle målt seg med mannen fra Simonstranda, da han var på sitt beste. Han sammenligner også Bjørndalens prestasjoner opp mot franskmannen, Martin Fourcades, som har vunnet verdenscupen i skiskyting de siste sju sesongene.





- Han (Bjørndalen) er jo kanskje den beste skiskytteren gjennom tidene. Jeg har jo aldri konkurrert med Ole Einar fra storhetstiden hans mellom 2000 og 2010, da han hadde sin periode, så det er vanskelig å si.

- Men jeg tror nivået totalt sett er høyere nå, og når Fourcade i senere tid er så suveren som det Bjørndalen var før, så sier det seg selv. Det er bare å ta av seg hatten. Det er veldig imponerende, sier stryningen om sin franske rival.

Thingnes Bø kom forøvrig på 2. plass i verdenscupen sammenlagt forrige sesong, bak nevnte Fourcade.

Les også: Ny hverdag for Bjørndalen, men legenden klarte ikke takke nei til et siste renn i Tyskland

- Jeg MÅ vinne den!

Thingnes Bø er helt klar på sesongens store mål: Den gule verdenscuptrøya. Man får utdelt mestertrøya ved å vinne verdenscupen sammenlagt.

Da Nettavisen møtte Thingnes Bø i Holmenkollen ved slutten av forrige sesong, sa 25-åringen at han skulle legge en slagplan for å slå Fourcade i verdenscup-sammendraget den kommende sesongen.

Nå er sesongstarten like rundt hjørne, da den begynner om to uker på Sjusjøen. Verdenscupen begynner uken etter renne på Sjusjøen. For å ta over stempelet som verdens beste skiskytter har Thingnes Bø valgt å tenke langsiktig.

- Målet denne sesongen er den gule trøya og det kommer det til å være hvert eneste år frem til jeg eventuelt klarer det, eller til den dagen jeg må legge opp, uten å ha klart det, forklarer den nygifte mannen, før han fortsetter:

- Jeg har med andre ord satt meg et langsiktig mål da. For jeg MÅ vinne den før jeg legger opp. Så målet for sesongen er gul trøye og Sverige. Å bare dunke på med medaljer i Östersund, bedyrer Thingnes Bø.

VM i skiskyting denne sesongen er i Sverige, Östersund. Mesterskapet begynner i starten av mars.

Du skulle legge en slagplan ved slutten av sesongen for å slå Fourcade neste sesong. Hvordan ser den ut nå?

- Jeg har jo prøvd da og jeg var jo veldig nære han forrige sesong. Jeg har løst noen koder på veien, men jeg får ikke gjort så masse med ham, som fortsatt er på et vanvittig høyt nivå. Jeg må bare jobbe med meg selv og mine egenskaper og gjøre de bedre. Jeg prøver også å finne de feilene jeg har hatt og unngå de.

Les også: Klæbo har økt inntektene med over 2000 prosent

Tror han vet årsaken bak Fourcades suksees

Thinges Bø er klar på at hemmeligheten bak Fourcades overlegenhet i skiskyttersirkuset har med stabiliteten hans å gjøre. Det punktet er OL-mesteren fra Sør-Korea selv ute etter å forbedre.

- Selv om jeg var veldig god i fjor så var han bedre jevnt over. Han er kjempegod på det og han har virkelig løst det med skyting og det å gå fort på ski, avslutter Thingnes Bø respektfullt.

Om Thingnes Bø kommer til å dytte Martin Fourcade av tronen som verdensener i skiskyting denne sesongen gjenstår å se. Basert på forrige sesongs resultater og det faktum at Thingnes bø har blitt bedre for hver sesong de siste årene, tilsier at Fourcade burde passe seg.

Thingnes Bø vant åtte individuelle verdenscupseire forrige sesong. Fourcade vant ni. Bortsett fra de to rivalenes verdenscupseire vant fire andre skiskyttere ett renn hver i konkurransen.