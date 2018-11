Kommer med advarsel til Thingnes Bø: - Kan ikke holde på sånn resten av karrieren

Henrik L'Abée-Lund merker at Johannes Thingnes Bø blir i bedre form for hver dag som går, like før sesongstart.

TRYSIL (Nettavisen): Forrige sesongs sensasjon i Holmenkollen, Henrik L'Abée-Lund, er klar for en ny sesong med skiskyting i verdenscupen. 32-åringen har trent jevnt og godt inn mot sesongåpningen, som begynner på Sjusjøen denne helgen.

L'Abée-Lund håper å kunne utfordre de beste skiskytterne i verdenscupen og VM denne sesongen. En av utfordrerne han må måle seg med i sporet og på standplass er Johannes Thingnes Bø. 25-åringen fra Stryn har imponert L'Abée-Lund på treningfeltet i høst, da Thingnes Bø har trent mindre enn vanlig, både i sommer og på høsten, ifølge L'Abée-Lund.

- Han har jo hatt en roligere treningssommer enn vanligvis, som man har lest i media. Johannes har vært et stykke bak på trening i det siste, men vi merker jo nå at han nærmer seg og at det er noe på gang, sier L'Abée-Lund til Nettavisen, før han fortsetter:

- Det er litt sånn, hva skal man si, ikke urettferdig, men man lurer litt på hva man selv gjør når man jobber jevnt og trutt over så mange år og så kommer han og kan slippe seg ned en måned eller to, og så slår han oss likevel, smiler 32-åringen undrende.

- Kan ikke holde på sånn resten av karrieren

I sommer giftet Thingnes Bø seg med Hedda Dæhli Bø. Som følge av giftemålet dro det nygifte paret på bryllupsreise til Italia, hvor de tok livet med ro. Den nygifte skiskytteren har tidligere sagt til Nettavisen at det er feil at han har hatt en rolig treningssommer, da andre medier har bedyret at 25-åringen trente svært lite under den nevnte perioden.

Ifølge stryningen tok han det kun med ro under bryllupsreisen, som tilsvarer cirka en uke av sommeren. I ettertid har det også kommet frem at Thingnes Bø har slitt med ryggproblemer og rhinovirus i høst, noe som førte til flere uker uten trening for den nygifte skiskytteren.

Men at Thingnes Bø har trent mindre enn L'Abée-Lund i sommer virker å stemme, da sistnevnte er klar på at han ikke hadde klart å gå like godt som landsmannen gjør, på tross av treningsmengden hans.

KONKURRENTER OG LAGKAMERATER: Da Henrik L'Abée-Lund vant sin første individuelle verdenscupseier i skiskyting havnet Johannes Thingnes Bø på 2.-plass. Like etter fulgte Martin Fourcade.

- Han har noe ekstra og er en spesiell person, som gjør at det funker. Han er også veldig «på» når han må. Han gjør det riktige, som akkurat han trenger å gjøre. Så jeg tror ikke det er så mange andre som kunne gjort det samme som han og likevel vært så god.

- Kunne Bjørndalen trent like lite på sitt beste?

- Kanskje han kunne gjort det tidligere i karrieren, men jeg tror ikke han kunne gjort det i de senere årene. Jeg tror man må være ganske ung for å få det til. Jeg tror ikke han (Thingnes Bø) kan holde på sånn resten av karrieren, forteller nordmannen.

La ut Instagram-innlegg: - Økten viste gode resultater

For tre uker siden la L'Abée-Lund ut et Instagram-innlegg, hvor han gikk på rulleski på rullebånd. Treningmetoden blir ikke tatt særlig ofte i bruk, ifølge 32-åringen, men brukes for å måle utøvernes utvikling. L'Abée-Lund kan røpe for Nettavisen at treningsøkten som ble filmet på Instagram gav ham svært gode tilbakemeldinger.

- Ja, den økten der viste at nå er jeg virkelig på rett vei, forteller L'Abée-Lund selvsikkert.

Tobarnsfaren fortsetter med å fortelle at han har tatt et stort steg skytemessig den siste måneden, i forhold til forrige sesong.

- Hvis jeg får ut det i konkurranser tror jeg det kan bli en veldig god sesong, fortsetter 32-åringen.

Forrige sesong tok L'Abée-Lund sin første individuelle verdenscupseier, på hjemmebane i Holmenkollen. Da viste Oslo-gutten hva han er laget av og når Nettavisen påpeker at han har et ekstremt høyt toppnivå, nikker han samstemmende. Han er klar på at han tar sikte på å prestere like godt som han gjorde i Holmenkollen forrige sesong, i en mye hyppigere grad.

- Det er det det handler om. Å være i nærheten av det jeg gjorde i Holmenkollen. Det er også VM som er det store målet, men det handler også om de gode løpene i verdenscupen, for jeg er ikke bortskjemt med pallplasser. Målet er å være stabil og god i verdenscupen og da kan hva som helst skje i VM, avslutter L'Abée-Lund.

Verdenscupen i skiskyting går av stabelen neste helg i Pokljuka, Slovenia. VM i skiskyting denne sesongen vil bli ta plass i Östersund, Sverige. Mesterskapet begynner i starten av mars. Henrik L'Abée-Lund har for øvrig et VM-gull fra 2013, i Nove Mesto. Da vant det norske herrelaget i stafett.

