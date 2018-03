Marte Olsbu har tatt to OL-medaljer denne sesongen - men det blir fortsatt ikke årets høydepunkt

Marte Olsbu har ferieplanene klare og ser frem til det store høydepunktet for sommeren.

HOLMENKOLLEN (Nettavisen): Det gikk ikke akkurat som Marte Olsbu hadde drømt om på lørdagens stafett i Holmenkollen. Det var den siste stafetten for sesongen, på hjemmebane, med familie og fans samlet på Gratishaugen til å heie henne frem i sporet. Olsbu skulle igjen ut i bresjen på ankeretappen, akkurat som da hun sikret Norges VM-gull i Holmenkollen i 2016.

27-åringen vekslet ut som fjerdekvinne og lå under halvminuttet bak den ledende nasjonen, Frankrike. Dessverre for Olsbu fikk hun kun ned fire blinker på hennes fem skudd, pluss tre reserveskudd. Slikt blir det strafferunder av.

Dermed gikk luften ut av den norske fansen. Norge endte på 4.-plass og ankerkvinnen følte hun hadde sviktet lagvenninnene hennes etter etappen.

To OL-medaljer

Men Marte Olsbu kan se tilbake på sesongen som vellykket, da hun har prestert godt i vinter-OL i Pyeongchang, og hentet inn to sølvmedaljer. Olsbu sikret den første sølvmedaljen på sprint, og den andre på mixed-stafett.

Videre etter OL har det ikke gått like bra for Olsbu, og det ville seg heller ikke på hjemmebane i Kollen lørdag. 27-åringen kunne dog fortelle om et lyspunkt til Nettavisen etter rennet, som brakte smilet tilbake igjen, rett som det var.

Hun skal gifte seg til sommeren.

- Må ta et skikkelig skippertak

Når sesongen er over skulle man trodd Marte Olsbu fikk tid til å slappe av og ta det helt med ro. Slik blir det ikke, men det er ikke på grunn av trening.

- Jeg skal jo gifte meg i sommer, sa en smilende Marte Olsbu til Nettavisen, før hun fortsatte:

- Siden jeg skal gifte meg blir det en del planlegging av bryllupet. Jeg har ikke vært så flink til å planlegge i vinter, så det blir et skikkelig skippertak nå i april, kunne Olsbu fortelle Nettavisen.

Hennes forlovede og kommende ektemann heter Sverre Røiseland.

- Jeg gleder meg veldig til det, sa Olsbu om det kommende bryllupet.

OL-SMILET: Marte Olsbu tok to sølvmedaljer under OL i Pyeongchang i 2018.

Fikk med seg kaoset forrige helg

Olsbu fikk også med seg kaoset i Holmenkollen forrige helg, etter herrenes femmil. Da var det ikke resultatene fra rennet som preget medie-Norge, men kaoset som oppstod i ettertid. To stykker ble kjørt over av T-banen, men det ble ingen dødsfall. Flere personer fikk også strøm i seg av T-baneskinnene.

Olsbu hadde fått med seg hva som skjedde, og er glad for at det ikke er slik under skiskytingsarragementene.

- Jeg synes det er gøy at skisport skaper engasjement og at folk har lyst til å komme og se på, men hovedprioriteten deres må være at de kommer for å se og heie. Det blir annerledes her fordi alle må være på standplass, da er det ikke bare å campe i skauen, da ser man jo ingenting. Så det blir litt annerledes her, for folk kommer virkelig for å få med seg skiskytingen, sa Olsbu om hendelsene som skjedde i Holmenkollen forrige helg.

