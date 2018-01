Martin Fourcade vant over de norske forfølgerne

En fransk konge slo tre norske prinser på lørdagens jaktstart i Oberhof.

Martin Fourcade vant overlegent over den norske trioen, Johannes Thingnes Bø, Tarjei Bø og Emil Hegle Svendsen på lørdagens jaktstart i Oberhof.

- Det Fourcade gjorde i sporet før siste skyting og på standplass var veldig sterkt, analyserte NRK-kommentator, Andreas Stabrun Smith, etter franskmannens målgang.

Det så lenge ut til at det skulle bli en duell mellom den franske skiskytterkongen og «Super-Svendsen». På siste skyting fikk Fourcade fullt hus, mens Svendsen bommet.

Johannes Thingnes Bø lå et stykke bak duoen i front, men skjøt en kanonserie på fjerde skyting og tok godt innpå Fourcade. Bø gikk i mål seks sekunder bak franskmannen. Tarjei Bø endte på en 3.-plass, halvminuttet bak Fourcade. Dermed endte Bø-brødrene sammen på pallen. Svendsen gikk i mål som fjerdemann, minuttet bak Fourcade.

God start for Svendsen

Johannes Thingnes Bø startet som tredjemann på dagens jaktstart, ti sekunder bak Martin Fourcade og to sekunder bak sin landsmann, Emil Hegle Svendsen. Etter en sprengåpning av de norske gutta var de tre utøverne samlet til en trio før første skyting.

Både Fourcade og Johannes Thingnes Bø fikk en bom hver på første liggende skyting, men Svendsen plaffet ned alle fem og gikk ut med en 20 sekunders ledelse på den jagende duoen.

Tarjei Bø startet lørdagens jaktstart som femtemann og med fullt hus på første skyting lå han kun ni sekunder bak lillebroren ut fra standplass.

- Duell mellom to gamle kjemper

Svendsen viste ingen svakhetstegn på andre skyting og fik alle blinkene rett ned. Det samme gjorde Fourcade og Tarjei Bø, men Johannes Thingnes Bø måtte ut i strafferunden atter en gang, med en bom.

Fourcade og Svendsen samlet seg tidlig i løypa før tredje skyting.





- Det blir duket til en duell mellom de to gamle kjempene, sa NRK-kommentator, Andreas Stabrun Smith, etter tredje skyting.





Tarjei Bø fikk fullt hus igjen og gikk ut fra tredje skyting på en 3.-plass, 21 sekunder bak duoen i front. Lillebror, Johannes, fikk en ny bom og skled ut fra standplass 15 sekunder bak storebroren.

- Avhengig av en bom

Ola Lunde bekreftet Andreas Stabrun Smiths spørsmål før fjerde skyting.

- Emil er avhengig av at Fourcade bommer på fjerde skyting, så NRK-eksperten.





Det endte med at Fourcade fikk fullt hus og Svendsen bommet. Dermed ble det en enkel jobb for franskmannen. Johannes thingnes Bø gjorde et tappert forsøk på å ta igjen franskmannen, men det ble aldri spennende.





Lars Helge Birkeland endte på en 20.-plass, Henrik L'Abée Lund kom på en 24.-plass. Ringreven Ole Einar Bjørndalen endte på en 36.-plass etter lørdagens jaktstart i Oberhof.





