Norge endte på tredjeplass da Sverige avgjorde på siste skyting

Det ble en strålende svensk dag på en tåkebelagt stafett i Oberhof.

Sverige stakk noe overraskende av med seieren på søndagens stafett, med Italia på en 2.-plass ett minutt og ti sekunder bak de soleklare vinnerne. Tarjei Bø gikk siste etappe for de norske gutta og endte på en 3.-plass, to minutter og fire sekunder bak svenskene.

- Det er en fantastisk svensk jubeldag, utbrøt NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith, idet Sveriges ankermann, Fredrik Lindström avgjorde stafetten på siste skyting.

- Det er en thriller av en stafett vi er vitne til her folkens, sa Stabrun Smith, da tåken var som verst på søndagens stafett.

VANT: Fredrik Lindström avgjorde herrenes stafett på siste skyting. Bildet er fra et annet renn.

Det var et reservepreget norsk stafettlag som bega seg ut på søndagens stafett i Oberhof. Med Johannes Bø og Emil Hegle Svendsen ute av laget var det tydelig at skulle kjempes om billetter til OL-stafettlaget.

- Mer enn godkjent

Vetle Sjåstad Christiansen åpnet ballet med fullt hus på liggende skyting, på søndagens stafett i Oberhof. Med den gode prestasjonen fra Geilo-gutten har han uten tvil kastet seg inn i kampen om en OL-billett. NRK-kommentator, Ola Lunde hadde mye å si om sykdoms-forfulgte Christiansen.

- Han har hatt mye sykdom i hans karriere, som har ødelagt for hans utvikling. Han her et enormt toppnivå når han er i form, konstaterte NRKs ekspert-kommentator, Ola Lunde.

Ved stående skyting fikk Christiansen en bom, men brukte kun et ekstraskudd på å senke den siste blinken. Nordmannen vekslet som tredjemann, 23,8 sekunder bak ledende Belgia. Andreas Stabrun Smith konkluderte med at etappen fra Christiansen var mer enn godkjent.

Strafferunder på L'Aabe Lund

- Se på dette her, en Oberhof-spesial, sa Stabrun Smith fra kommentatorboksen, idet TV-skjermene viste den tåkebelagte skytebanen, før andre etappemann, Henrik L'Aabe Lund, kom inn til standplass.

Det endte med to strafferunder på for nordmannen, men det var flere nasjoner som bommet mye på grunn av tåken. L'Aabe Lund gikk ut etter første skyting på en andreplass, over minuttet bak sensasjonelle Belgia.

Belgieren, Florent Claude gjorde rent bord på stående skyting, med kun ekstraskudd og fikk dermed mulighet til å opprettholde den utrolige ledelsen før neste veksling. Henrik L'Aabe Lund måtte bruke to ekstraskudd og vekslet til slutt på en fjerdeplass, 27 sekunder bak Belgia.

Flere norske strafferunder

Lars Helge Birkeland ble sendt ut på tredjeetappe for de norske herrene og måtte gjøre som sin landsmann L'Aabe Lund, begi seg ut i strafferunden. Det ble med en strafferunde for Birkeland på første skyting.

- Det har vært helt enormt skiftende forhold, fra at du ikke ser noen ting, til at man ser ganske godt, sa NRK-ekspert Ola Lunde underveis i rennet.

Italienske Domenic Windisch så ut til å ha avgjort stafetten allerede på tredje etappe, med en superserie på stående skyting. Italieneren lå minuttet foran Sverige ut fra standplass. Lars Helge Birkeland klarte seg med kun et ekstraskudd på stående skyting, men tapte fortsatt mye tid i sporet til den italienske lederen.

Solid Bø-prestasjon i tåken

Tarjei Bø, ble sendt ut som ankermannen på siste etappe og måtte bruke to ekstraskudd på første- og andre skyting. Nordmannen beholdt dermed den samme plasseringen som han vekslet ut som.

Det var klart at Vetle Sjåstad Christiansen og Tarjei Bø gjorde de beste figurene på søndagens stafett.

