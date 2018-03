Norge med overbevisende seier i Holmenkollen

Det norske stafettlaget slo knockout på konkurrentene i Holmenkollen.

HOLMENKOLLEN/GRENSEN (Nettavisen): Søndagens skiskytterstafett i Holmenkollen ble en stor fest for de norske skiskytterne.

I strålende vårvær leverte Lars Helge Birkeland, Henrik L'Abée-Lund, Tarjei Bø og Johannes Thingnes Bø varene.

Etter at Thingnes Bø leverte ti treff på ankeretappen, var det aldri noen tvil om at seieren skulle gå til Norge.

Østerrike tok andreplassen i stafetten, 50,3 sekunder bak Norge, mens Russland ble nummer tre.

- Det var en fantastisk dag her i kollen. Utgangspunktet mitt kunne ikke vært bedre, sa Thingnes Bø til NRK etter målgang.





Lars Helge Birkeland leverte en solid førsteetappe for Norge, og leverte to ganger fem treff. Han sørgert med det for at Henrik L'Abée-Lund var på skuddhold da han gikk ut på andreetappen.

L'Abée-Lund, som vant torsdagens sprint i Holmenkollen, bommet to ganger på den første skytingen. I sporet leverte han imidlertid strålende, og hentet inn mye av tiden han tapte med de to bomskuddene. Den stående skytingen gikk også langt bedre, og nordmannen

Tarjei Bø slo følge med Tyskland, Slovenia og Italia inn til første skyting. Der Bø og italienske Dominik Windisch leverte varene på standplass, sviktet Tyskland og Slovenia. Dermed ble det en norsk-italiensk duell på tredjeetappens andre skyting. Der slo storebror Bø en real knockout på Windisch. Italieneren sprakk fullstendig, mens Bø leverte fem treff.

- Nok en stående skyting i verdensklasse, utbrøt NRK-kommentator Andreas Stabrun-Smith, etter å ha sett Bø levere i nok en ståendeskyting.

Bø selv var også strålende fornøyd med etappen.

- Det var kjempeartig å gå. Det var så god stemning. Jeg fikk et kick av det norske publikummet, sa Bø til NRK etter sin etappe.



Thingnes Bø avgjorde



Johannes Thingnes Bø ble sendt ut på den avgjørende etappen med en ledelse på hele 35,2 sekunder.

Det norske skiskytteren klinket til fra start, og økte ledelsen inn mot første skyting. Liggendeskytingen fremstod som den enkleste gåtur i parken, og blinkene forsvant én etter én.

Det samme samme skjedde på ståendekskytingen, og dermed var den norske seieren et faktum.

Østerrike vant kampen om andreplassen, og gikk i mål 50,3 sekunder bak Thingnes Bø. Russland tok fjerdeplassen, foran Sverige og Tyskland.

