Nyhetsbyrå: Russiske OL-mestere anklaget for brudd på dopingreglene

OL-gullvinnerne Jevgenij Ustjugov og Svetlana Sleptsova skal være to av de fire russiske skiskytterne som nå må svare for mulige brudd på antidopingreglementet.

Det melder det russiske nyhetsbyrået Tass fredag og henviser til kilder tett på saken.

Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) opplyste torsdag at fire russiske utøvere er varslet om det som anses for å være et brudd på antidopingreglementet.

De aktuelle utøverne er gitt to ukers frist på å komme med sitt tilsvar i saken.

Tidligere juniorverdensmester Alexander Petsjonkin og Alexander Tsjernysjev skal ifølge Tass være de to øvrige utøverne saken dreier seg om.

Dersom ikke kvartetten vedkjenner seg regelbruddet, sendes saken videre til IBUs antidopingpanel.

IBU ønsker ikke å kommentere saken ytterligere før tilsvarsfristen har utløpt.

– Det er for tidlig å snakke om regelbrudd, sier Russlands idrettsminister Pavel Kolobkov.

Jevgenij Ustjugov tok gull på fellesstarten under OL i Vancouver i 2010 og var også med på det russiske stafettlaget som ble olympisk mester i Sotsji fire år seinere. Han har nå avsluttet sin karriere.

Svetlana Sleptsova var med på å vinne OL-stafetten i 2010. Hun er heller ikke aktiv lenger.

