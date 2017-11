Olsbu slo knallhardt tilbake: - Hun utklasser konkurrentene!

Marte Olsbu imponerte stort under fellesstarten på Sjusjøen.

Marte Olsbu slo knallhardt tilbake etter et skuffende renn på lørdag. Lørdagens 23.-plass ble erstattet med 1.-plass søndag. Olsbu smalt til med solid innsats både på standplass og i skisporet, og sikret seieren på overbevisende vis.

Synnøve Solemdal leverte imponerende 20 av 20 mulige treff på standplass, og kronet en strålende norsk dag på Sjusjøen med å sikre seg en plass på pallen.

Franske Anais Bescond la seg inn mellom de to nordmennene.

NUMMER TRE: Synnøve Solemdal ble nummer tre i søndagens fellesstart på Sjusjøen.

- Det var veldig gøy. Jeg var mye mer til stede i dag, jeg hadde roen og gjennomførte det jeg hadde planlagt. Det var deilig å bli kvitt de startnervene jeg hadde i går, sier Olsbu til NRK.

Også Solemdal var strålende fornøyd med en plass på pallen.

- På liggende har jeg ganske god kontroll, men på stående skyting er jeg litt mer usikker. Jeg så Marte fylle før meg, så da tenkte jeg at det bare var å kline til for min del også. Det var en skikkelig bra dag for laget i dag, sier Solemdal til NRK.

- Det betyr veldig mye. Jeg har hatt litt trøbbel med skytingen i det siste. Jeg bestemte meg for å gjøre det jeg kan, så det er veldig godt å få en bekreftelse på at jeg faktisk kan det, fortsetter hun.

Norsk i teten



Hilde Fenne ble beste norske kvinne i lørdagens renn etter å ha levert godt på standplass, men på søndag gikk det verre. Både Fenne og landslagskollega Marte Olsbu skjøt hvert sitt bomskudd på første skyting, og havnet på etterskudd til tetgruppen.

Synnøve Solemdal leverte derimot fem treff på første skyting, og blandet seg inn i tetstriden tidlig i rennet.

Solemdal fulgte opp med fem nye treff på andre skyting, noe også Marte Olsbu gjorde. Olsbu og Celia Aymonier dannet en tetduo, mens Solemdal fulgte like bak.

Imponerte



Olsbu og Solemdal smalt til med fem nye treff på den tredje skytingen, samtidig som at franske Aymonier bommet. Det sørget for at Olsbu gikk ut i en klar ledelse, 22 sekunder foran Solemdal og 31 sekunder foran Anais Bescond.

Inn mot den fjerde skytingen fortsatte Olsbu å øke avstanden til konkurrentene.

Når Olsbu i tillegg fulgte opp med fem nye treff, var seieren et faktum.

- Hun utklasser konkurrentene, utbrøt NRKs Andreas Stabrun Smith i ekstase da han fikk se Olsbus råkjør.

Solemdal og Bescond ville ikke være noe dårligere, og gjorde møttes i duell om andreplassen.

Der var Bescond sterkest, 25 sekunder bak Olsbu. Solemdal ble nummer tre.

Ingen Eckhoff



Etter et litt skuffende renn lørdag, valgte Tiril Eckhoff å stå over søndagens fellesstart.

Den norske skiskytterprofilen leverte spesielt skuffende på standplass lørdag, og havnet et stykke ned på resultatlistene.

Også en rekke av de utenlandske profilene valgte å stå over søndagens renn, deriblant tyske og hviterussiske utøvere.

