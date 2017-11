Opptur for Fenne da Hermann vant

Da Tiril Eckhoff og Marte Olsbu sviktet, stod Hilde Fenne fram.

På en dag der de største norske skiskytterprofilene skuffet, kom Hilde Fenne (24) inn som et friskt pust. Til slutt endte det med en femteplass for Fenne, som også ble beste norske utøver i rennet.

Etter å ha skutt fullt hus i den første skytingen, ble det ett bomskudd på den andre skytingen for Fenne. Hun hold seg likevel med i tetstriden.

Tyske Denise Hermann var sterkest av alle, og vant med tiden 20:52,1.

- Jeg visste ikke helt hva jeg gikk til da jeg skulle starte i dag. Femteplass er jeg mer enn fornøyd med, sier Fenne til NRK.

Et bomskudd på den første skytingen sørget for at Tiril Eckhoff havnet litt på etterskudd til konkurrentene, tross god fart i skisporet. Også på den andre skytingen skuffet Eckhoff, som endte med totalt tre bomskudd i lørdagens sprint.

Marte Olsbu viste god fart i skisporet, og ledet rennet inn til første skyting. Der ble det et bomskudd, og Olsbu sank på resultatlistene. Med ytterligere to bom på den andre skytingen, ble rennet en nedtur også for Olsbu.

Topp fem:

1. Denise Hermann 20:52,1

2. Nadezjda Skardino +8,7

3. Iryna Kryuko +22,6

4. Anais Bescond +23,5

5. Hilde Fenne +26,4

