Seier for L'Abée-Lund i Holmenkollen - sikret dobbelt norsk

Nordmennene imponerte stort i Holmenkollen torsdag.

Henrik L'Abée-Lund og Johannes Thingnes Bø gjorde begge en strålende innsats under torsdagens sprint i Holmenkollen.

I et intenst sekunddrama mot hverandre, samt Martin Fourcade, endte det til slutt med en sensasjonell seier til L'Abée-Lund. Han gikk i mål 6,1 sekunder foran Thingnes Bø og 6,7 sekunder foran Martin Fourcade.

- Dette er spinnvilt. Jeg hadde ikke trodd det. Jeg hørte han (Bø) var foran på sisterunden og gikk inn for å skifte mens jeg tenkte at annenplass også er bra. Jeg skjønner ikke helt hva som har skjedd. Det er dette man trener for hver dag, sa L'Abee-Lund til NRK etter seieren.

Sekunddrama

L'Abée-Lund skjøt ti treff, og leverte samtidig god fart i skisporet. Ut fra andre skyting lå ha 3,3 sekunder foran franske Martin Fourcade.

Selv om L'Abée-Lund tapte litt til Fourcade til første måling etter skytingen, klarte han å utligne franskmannens fart. Fra siste måling og inn til mål, skrudde nordmannen virkelig opp farten.

På den siste halve kilometeren slo L'Abée-Lund Fourcade med flere sekunder, og gikk i mål 6,7 sekunder foran Fourcade.

STERK: Johannes Thingnes Bø under skiskyttersprinten i Holmenkollen torsdag.

Thingnes Bø-bom



Johannes Thingnes Bø åpnet sprinten godt, men skjøt et bomskudd på den siste skytingen.

Etter at Thingnes Bø hadde en solid ledelse før skytingen, gjorde bomskuddet at det ble virkelig jevnt også mellom han og L'Abée-Lund. Ut fra skytingen ledet Thingnes Bø med kun 1,1 sekund på lagkameraten L'Abée-Lund.

Det var ventet at Thingnes Bø skulle slå knockout på konkurrentene i sporet, men slik ble det ikke. I stedet ble det en svært spennende avslutning på torsdagens renn. På den nest siste målingen, var det kun halvannet sekund som skilte de to nordmenne. Ved den siste målingen hadde Thingnes Bø mistet ledelsen, og var 2,8 sekunder bak L'Abée-Lund.

I mål hadde L'Abée-Lunds ledelse økt, og han vant til slutt med 6,1 sekunder foran Thingnes Bø.

Erlend Bjøntegaard gjorde det godt på standplass, men fikk det tungt i sporet. I mål var han ett minutt og åtte sekunder bak vinneren. For Lars Helge Birkeland gikk det langt bedre, men også han måtte innse at det var mer enn 40 sekunder opp til vinneren. Tarjei Bø gikk i mål tre sekunder bak Bjøntgaard etter å ha bommet to ganger.

Ole Einar Bjørndalen hadde en blytung dag på jobben. Med fire bomskudd havnet han langt bak, og gikk i mål to minutter og 21 sekunder bak vinneren.

