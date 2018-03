Tarjei Bø forteller om søskenforholdet: - Jeg tror han synes det samme om meg

Tarjei Bø er glad for å ha en god venn i lillebroren.

HOLMENKOLLEN (Nettavisen): Brødreparet Bø tilbringer masse tid sammen gjennom hele skiskyttersesongen, men det setter ikke en stopper for at de kan henge sammen når alle verdenscupen er over og vinteren er på hell.

For Tarjei Bø og lillebror Johannes Thingnes Bø har nemlig et tett søskenforhold og ifølge storebroren så er det aldri nødvendig med albuerom mellom han og lillebroren.

- Trenger ikke albuerom

- Han er veldig lett og være rundt og jeg tror han synes det samme om meg, så jeg vet ikke om vi trenger så mye albuerom fra hverandre når sesongen er over, sa Tarjei Bø til Nettavisen

Selv om Bø-brødrene liker å være mye sammen betyr det ikke at de er helt knoll og tott. Det har seg ikke slik at de alltid sover på rom sammen i køyesenger gjennom sesongen. Når de får utdelt den lille fritiden de får må de bruke tid og energi på andre mennesker.

- Vi har ikke bodd på rom så masse, men av og til har vi jo det. Det er klart at når vi reiser hele vinteren og får en uke med fri hjemme, så ser vi ikke så mye til hverandre. Da er det greit å henge med noen andre kamerater, men vi klarer oss veldig fint ilag med hverandre, fortalte Tarjei Bø.

Skal ikke feriere sammen

Etter neste helg er sesongen over for skiskytterne og da blir det ferie. Da er det spesielt en person Tarjei Bø skal bruke tiden på, og det er ikke Johannes.

- Johannes og jeg har ikke ferieplaner sammen. Jeg skal være med kjæresten og dra på ferie med henne.

- Jeg tror jeg skal bruke litt tid på henne og ikke Johannes, etter sesongen, smilte Tarjei Bø, som belager seg på å feriere med kjæresten Gita Simonsen.

Har troen på lillebror

Når det kommer til Johannes Thingnes Bøs prestasjoner i verdenscupen er storebror-Bø stolt over han. Selv om det ser mørkt ut etter Thingnes Bøs 3.-plass på lørdagens jaktstart er Tarjei Bø optimistisk før verdenscupvinneren kåres neste helg i Tjumen, Russland.

- Johannes sitt renn i dag var kjempebra det, han ville nok kjempe om seieren men kom bakpå etter noen bom. Men han er nok veldig fornøyd med 3.-plassen etter at han bommet et fire ganger på jaktstarten. Det viktigste er å unngå noen feilskjær før verdenscupen er over, så jeg tror han er fornøyd med plasseringen i dag, avsluttet Tarjei Bø om Johannes Thingnes Bø.

Det skiller 49 verdenscup-poeng mellom Martin Fourcade, som leder verdenscupen, og Johannes Thingnes Bø som ligger på 2.-plass.

Tre renn gjenstår i russiske Tjumen neste helg. Thingnes Bø gir seg selv små sjanser til å ta igjen Fourcade i sammendraget.

– Vinner jeg de tre siste rennene og han blir nummer tre, er det tre ganger 12 poeng i min favør. Da vinner han fortsatt med 15 poeng, så der ser dere at jeg må vinne alle tre, og han må utenfor pallen minst én gang, sa Thingnes Bø rett etter pressekonferansen lørdag.

