Tarjei Bø om ankeretappen: - Ganske innlysende hvem som burde gå

Det norske skiskytterlandslaget har flere gode kandidater til å gå den viktige ankeretappen på stafett.

TRYSIL (Nettavisen): Skiskyttersesongen nærmer seg med stormskritt, da det kun er to snaue uker til verdenscupåpning i Pokljuka i Slovenia. Det norske skiskytterlandslaget gleder seg til verdenscupsirkuset begynner igjen, og Tarjei Bø er en av utøverne som virkelig har lagt skumle planer for sesongen.

Bø vant kun én verdenscupseier forrige sesong, i Östersund, noe han ikke var fornøyd med. Lillebroren og den franske rivalen, Johannes Thingnes Bø og Martin Fourcade, tok en «storeslem» forrige sesong og vant henholdsvis åtte og ni verdenscuprenn hver.

- Det var litt vel mange ganger at Johannes og Martin delte seirene broderlig i fjor. Nå vil jeg gjerne blande meg mer. Ikke bare i det ene løpet i Östersund, sier Tarjei Bø til Nettavisen.

Han bedyrer at sesongens mål er å vinne så mange renn som mulig og at førsteprioriteten blir VM i mars 2019. Han innrømmer også at det passer ypperlig at verdensmesterskapet arrangeres der han vant forrige sesong, i Östersund, Sverige.

- Det var der jeg vant i fjor og løypa passer meg veldig bra. Jeg gleder meg. Fellestarten er det jeg historisk sett er best på, i tillegg til sprinten. De disiplinene ser jeg på som mine beste muligheter til å vinne, forteller Bø.

En annen disiplin Bø er favoritt i sammen med resten av de norske skiskytterherrene, er på stafett. Norge har vært et dyktig stafettlag i en årrekke, men før sesongen begynner er det en viss usikkerhet knyttet til hvem som skal gå hvilke etapper under konkurranse.

Ole Einar Bjørndalen og Emil Hegle Svendsen la begge skiene og geværene på hylla ved sesongslutten, tidligere i år. Begge to har vært en del av Norges stafettlag i over 30 år til sammen. Bjørndalen har gått mange sisteetapper for Norge på 2000-tallet, mens Emil Hegle Svendsen var Norges ankermann fra og med 2013.

GODT FORHOLD: Tarjei Bø og Johannes Thingnes Bø har et godt søskenforhold. Tarjei er klar i sin tale på at han mener lillebroren burde gå ankeretappen for det norske stafettlaget.

Nå er tiden inne for at de norske utøverne må se seg om etter en ny ankermann. Tarjei Bø har tidligere gått flere sisteetapper for det norske landsalget og er ikke fremmed for å gjøre det igjen, men han forteller også at han ikke tror han er den som egner seg best til oppgaven.

- Jeg kan være åpen for det, men jeg synes det er ganske innlysende hvem som burde ta den og det er Johannes. Han er vår klare mann, i alle fall etter det fjoråret han hadde, sier storebroren.