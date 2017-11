Thingnes Bø vil ha selskap i toppen

Johannes Thingnes Bø var den klare ledestjernen på herresiden i norsk skiskyting forrige sesong. I OL-sesongen håper 24-åringen å få hjelp til å dra lasset.

To individuelle verdenscupseirer ble fasiten for elitelandslaget forrige sesong. Johannes Thingnes Bø sto for begge. Stryningen vant fellesstarten i Antholz i slutten av januar og sprinten under verdenscupavslutningen i Holmenkollen.

I VM i Hochfilzen ble det tre sølvmedaljer og én bronsemedalje for de norske gutta. Mesterskapsløperen Thingnes Bø sto for sølvtrippelen, mens evigunge Ole Einar Bjørndalen reiste fra Østerrike med en bronse.

På vei inn i OL-sesongen er Johannes Thingnes Bø klar for å gå foran på ny, men 24-åringen vil samtidig mer enn gjerne dele prestasjonsansvaret med andre.

– Jeg håper fortsatt å kunne være best på laget, samtidig som de andre også kan være med å kjempe helt der oppe. Det håper jeg de gjør. Det er ingenting som er bedre enn at det er flere i toppen, for da blir ansvaret litt fordelt, vi kan avløse hverandre og få gode resultater i hvert eneste renn, sier stryningen til NTB.

Prestasjonskultur

Thingnes Bø peker på at suksessoppskriften til norsk skiskyting har vært nettopp det å ha mange sterke kort å spille på samtidig.

– Det handler om prestasjonskultur. Man ser gjerne at det er noen som må bane vei. Og når du har toppene, og der har vi vært heldige med mange gode utøvere, gjør det at andre har lyst til å bli bedre, sier stryningen.

Drømmescenarioet er naturlig nok et norsk lag der mange kniver i toppen inn mot vinterens vinterleker i Pyeongchang.

– Når mange har kommet opp på det nivået, er det lettere at det flyter, for det blir så sykt god stemning på laget. Alle blir nesten litt uovervinnelige, og da går ting litt av seg selv. Det ligger noe mentalt i det, sier Thingnes Bø.

Optimist

– For deg er det viktig å ha noen å dele ansvaret med?

– Viktig er det ikke, men det er morsommere, smiler Thingnes Bø – og tilføyer:

– Jeg blir ikke så veldig påvirket av slike ting. Jeg blir ikke dårligere av å være alene, men jeg er sikker på at jeg blir bedre av at de andre er bedre.

24-åringen ser all grunn til å være optimist foran den kommende OL-sesongen både på egne og lagets vegne. Selv har han en sesongoppkjøring nærmest fri for problemer bak seg. Det eneste minuset i boka er den korte sykdomsperioden som tvang ham til å droppe treningssamlingen i Frankrike tidligere denne måneden.

– Jeg var litt syk i Frankrike, men det gikk over på en ukes tid. Jeg har som regel ei sånn uke på høsten, så det var litt ventet, smiler Thingnes Bø.

Om halvannen uke sesongåpner han på Sjusjøen sammen med lagkameratene. Da kommer første svar på hvilke resultater sommerinnsatsen har gitt.

