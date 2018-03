Skiskytterguttas suksesstrenere tar fire nye år

Skiskyttergutta utklasset rivalene på verdenscupstafetten i Holmenkollen. Snart signerer suksesstrenerne bak laget nye avtaler fram til OL i Beijing i 2022.

Egil Kristiansen og Siegfried Mazet har to sesonger bak seg som trenerduo for herrelandslaget i skiskyting. Nå fortsetter samarbeidet.

– Vi har avtale med både Egil og Siegfried. Vi har ikke signert noe, men er enige om at vi fortsetter, sier idrettssjef i Norges Skiskytterforbund, Odd-Bjørn Hjelmeset, til NTB.

Han bekrefter videre at trenerduoen forplikter seg til å fortsette samarbeidet fram til OL i Beijing om fire år.

– Det er det som er planen, men vi må få signert før vi offisielt sier det. Det er egentlig bare å få det gjort, smiler Hjelmeset.

Han kan ikke få fullrost innsatsen trenerduoen legger ned.

– Ekstremt bra. De bidrar på alle mulige nivå. Kanon, lyder attesten.

Startfasen

Egil Kristiansen bekrefter overfor NTB at han har sagt ja til å fortsette i jobben.

– Vi er enige om det. Jeg har sagt at jeg er villig til å fortsette, samtidig som det betinger at jeg har tillit, har skapt resultater og alt sånn. Det ser det ut til at jeg har klart, sier han.

Langrennsjentenes tidligere suksesstrener sier videre at han er innstilt på å rette fokuset fire år fram i tid – til vinterlekene i Kina.

– Det er det som er tanken. Vi har ikke kommet så veldig langt rundt detaljene, men vi blir nok enige, smiler gudbrandsdølen.

Trenerkollega Mazet signaliserte allerede i fjor høst overfor NTB at han føler han bare er i startfasen av Norge-jobben og at han mer enn gjerne fortsetter.

– Jeg ønsker og håper at den jobben jeg har gjort er god nok til at jeg får fortsette i fire nye år med dette laget, sa han til NTB da.

Perfekt kombinasjon

Nå tyder altså alt på at skiskytterforbundet har fått på plass to viktige brikker i byggverket fram mot neste OL i Beijing.

Blant utøverne er det ingen tvil om at fortsatt samarbeid mellom Kristiansen og Mazet er den ønskede løsningen på trenersiden.

– Nei, svarer Johannes Thingnes Bø på spørsmål om laget kunne fått en bedre trenerduo.

– Kort og godt?

– Kort og godt. Jeg er veldig fornøyd med dem, smiler stryningen.

Storebror Tarjei Bø har også bare lovord å si om Kristiansen og Mazet – og jubler over at duoen snart signerer nye kontrakter.

– Det betyr veldig mye. Vi har startet på noe fantastisk. Laget vårt har aldri vært sterkere enn nå. Vi har et kjempegodt samhold, og trenerne har vært med på å skape det, sier han.

– De er enkelt og greit en perfekt kombinasjon. De brukte et år på å slipe seg litt av i kantene begge to, litt langrennsfilosofi mot skytefilosofi, men nå er de veldig samkjørte. De fungerer utmerket, tilføyer han.

Søndag kunne trenerne Mazet og Kristiansen glede seg over en uke med gnistrende resultater i Holmenkollen. Torsdag tok Henrik L'Abée-Lund karrierens første seier i verdenscupen, og Johannes Thingnes Bø var på seierspallen både på sprinten og jaktstarten.

Den strålende stafetten ble kronen på verket.

(©NTB)

