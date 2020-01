Skiskytterkvinnene med stafett-hattrick

En suveren opphenting signert Marte Olsbu Røiseland og Tiril Eckhoff sørget for norsk stafettjubel i Oberhof lørdag.

Seieren var skiskytterkvinnenes tredje på tre stafetter denne sesongen. Eckhoff viste nok en gang at hun takler press da hun traff på ekstraskuddet hun måtte bruke på siste skyting. Deretter parkerte den lynraske løperen konkurrentene fra Sverige og Frankrike.

Norges triumf kom etter en smådramatisk stafett der Sveits hadde seieren i sin hule hånd helt til den stående skytingen på tredje etappe. Da pådro Aita Gasparin seg strafferunde, og dermed kunne Frankrike, Sverige og Norge pile ifra.

Marte Olsbu Røiseland leverte en knallsterk sisterunde og tok igjen franske Célia Aymonier og svenske Mona Brorsson. Dermed kunne hun sende Eckhoff ut i tet sammen med de to andre lagene.

Det var like jevnt etter liggende skyting på siste etappe. Eckhoff og Hanna Öberg brukte to ekstraskudd hver, men gikk ut like foran franske Justine Braisaz, som nøyde seg med ett bomskudd.

På siste og avgjørende skyting brukte Eckhoff ett ekstraskudd mot Öbergs og Braisaz' tre, og stafetten var avgjort.

Synnøve Solemdal hadde åpnet stafetten bra og ledet faktisk inn til stående skyting etter å ha skutt fullt på liggende. På annen skyting måtte hun imidlertid bruke tre ekstraskudd, og deretter tapte hun en del tid i sporet.

Solemdal sendte dermed Ingrid Landmark Tandrevold ut 38,5 sekunder bak ledende Frankrike. Hun klarte ikke å hente inn noe tid til tross for en feilfri liggende skyting, og også Tandrevold bommet tre ganger på den stående skytingen. Fossum-løperen hentet seg noe inn på sisterunden, men vekslet med Olsbu Røiseland 57,5 sekunder bak Sveits, som hadde overtatt ledelsen.

Med Olsbu Røiseland og Eckhoff på de to siste etappene skulle Norge sikre seieren, den tredje av tre mulige denne sesongen. Tidligere har de norske kvinnene vunnet stafetter i Östersund og Hochfilzen.

