Skiskytternes planlagte sesongstart avlyses

Norges Skiskytterforbund mener det ikke er forsvarlig å arrangere renn på grunn av koronaviruset.

Artikkelen oppdateres!

Dermed blir det ingen konkurranser som planlagt 13. til 15. november.

- Sesongstarten er svært viktig for skiskytter-Norge. Derfor er det med tungt hjerte at vi nå velger å avlyse årets arrangement. Det har vært lagt ned en enorm innsats fra alle ledd for å få på plass en alternativ løsning, men i lys av de siste retningslinjene fra nasjonalt hold, mener vi ikke det er forsvarlig å arrangere dette arrangementet nå, forteller generalsekretær i Norges Skiskytterforbund, Morten Djupvik.