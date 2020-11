Skiskytternes sesongstart går ikke på Sjusjøen

Norges Skiskytterforbund forsøker å finne en alternativ arena.

På grunn av lokale myndigheters anbefaling om å ikke arrangere større arrangementer i Ringsaker kommune, blir sesongstarten for skiskytterne ikke avholdt på Sjusjøen 13. – 15. november som opprinnelig planlagt.

– Viktigheten av å holde folk friske overgår alt annet i tiden vi er inne i nå. I lys av situasjonen vi er inne i og arbeidet for å redusere smittevernomfanget, har kommuneoverlegen i Ringsaker sammen med arrangør og rennlege, gjort en grundig vurdering og besluttet at det mest forsvarlige er å ikke slippe opp for et så stort idrettsarrangement i kommunen nå. Det stiller vi oss selvsagt bak, forteller president i Norges Skiskytterforbund, Arne Horten.

Norges Skiskytterforbund forsøker nå for å finne en alternativ arena med en annen lokal smittesituasjon, som har mulighet til å arrangere skiskytternes sesongstart 13. – 15. november på en trygg og smittevernmessig forsvarlig måte.

– Arrangørene på Sjusjøen har jobbet knallhardt for å avvikle et godt arrangement, tross utfordringene knyttet til covid-19, og vi er stolte av måten de har håndtert situasjonen. Vi skulle gjerne reist til Sjusjøen for sesongstarten, men i år blir det altså ikke slik, forteller Horten, president i Norges Skiskytterforbund.

