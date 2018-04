Skiskyttersaken: 12 personer mistenkt

12 personer er mistenkt for enten dopingbedrag eller korrupsjon i saken rundt IBU og president Anders Besseberg.

Forrige uke ble det kjent at Anders Besseberg, president i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU), er under etterforskning etter en politirazzia i forbundets hovedkvarter i Østerrike. Mandag har saken vokst i omfang.

NRK får opplyst av Østerrikes svar på Økokrim (Wirtschafts- und Korruptionsstatsanwaltschaft) at 12 personer er mistenkt i saken. 10 av de 12 er mistenkt for det politiet kaller dopingbedrag, og to for korrupsjon.

– To av personene er kun mistenkt for korrupsjon. Mistanken går på at de mottok bestikkelsespenger for ikke å gjøre sin profesjonelle plikt (som ville vært å reagere ordentlig på dopingmistanke), skriver pressekontakt Maschl-Clausen i en epost til NRK.

Hvem som er mistenkt er ikke kjent, heller ikke hvilken nasjonalitet de har, men østerriksk politi har tidligere opplyst at både russiske idrettsutøvere og idrettsledere er blant dem som etterforskes i saken.

Etterforskningen er knyttet til VM i skiskyting i 2017, mens korrupsjonsanklagene går tilbake til 2012.

Etter å ha sittet som president i det internasjonale skiskytterforbundet siden 1992 trakk Besseberg seg torsdag fra vervet så lenge etterforskningen pågår. Han benekter at han har gjort noe galt.

Torsdag opplyste Østerriksk politi at de etterforsker korrupsjon på i alt 2,3 millioner kroner i IBU-saken der Besseberg er involvert. Selv avviser Besseberg at han har mottatt penger for å manipulere og skjule dopingprøver.

– Jeg mener at jeg ikke har gjort noe galt. Slik sett frykter jeg ikke noe, sa Besseberg til NTB.

(©NTB)

Mest sett siste uken