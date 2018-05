Skiskyttertopp slutter i jobben

Rakel Rauntun gir seg som generalsekretær i Norges Skiskytterforbund etter ti år i jobben.

Overfor TV 2 bekrefter skiskyttertoppen at hun har levert sin oppsigelse.

– Jeg mener helt oppriktig at denne type stillinger skal være åremålsstillinger, så det skapes flyt og gjennomstrømning. Det er ikke en jobb man blir pensjonist i. Det bør gjøres endringer jevnlig, det tror jeg er sunt, og derfor synes jeg også det er naturlig med et skifte nå, sier Rauntun til kanalen.

Hun har fått ny jobb som idrettssjef i Lørenskog kommune.

Skiskytterforbundet har det siste året mistet flere tunge sponsorer. Friske inntekter er på vei inn.

– Det vil ta litt tid før vi er på samme nivå som tidligere eller høyere. Vi går fra å ha en ekstremt stor generalsponsor, som har båret mye av forbundet, til å skulle omorganisere og få flere sponsorer på samme nivå. Det er et arbeid som tar mye tid, men det er styret innforstått med. Vi kommer til å bruke et par år for å rigge oss og få inn nye partnere. Men det er det tatt høyde for. Vi har spart mye egenkapital de siste årene, og kan gå med noe mindre underskudd noen år. I fjor gikk vi noen hundre tusen i underskudd, men det synes jeg er særdeles lite med tanke på at vi har vært gjennom en stor omstilling, sier Rauntun.

Store profiler som Ole Einar Bjørndalen og Emil Hegle Svendsen har avsluttet sine karrierer. Rauntun er ikke bekymret for at det vil påvirke sponsormarkedet.

1. juli trer hun ut av stillingen som generalsekretær.

