Skisportens koronaregnskap: 32 smittetilfeller siden november

I verdenscupene FIS arrangerer har det vært 32 smittetilfeller siden sesongstart. Skipresident Erik Røste Erik Røste mener de kunne trygge renn i Norge.

I verdenscupene Det internasjonale skiforbundet (FIS) arrangerer, hopp, kombinert, langrenn og alpint, er det registrert 32 positive tilfeller siden november, opplyser Røste, som sitter i FIS' koronakomité.

Dette er tall fra 13 land på 66 ulike destinasjonene hvor verdenscupen har vært arrangert så langt.

– Det er viktig for meg å presisere at jeg forstår at dette er vanskelig og veldig krevende situasjon, men om du spør om vi kunne arrangert renn i Norge på en forsvarlig måte så er svaret på det ja, og det har vi selvfølgelig formidlet, sier Røste til NTB.

(©NTB)

Reklame Har du fått strømsjokk? Slik barberer du regningene