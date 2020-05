Skjebnedager for Premier League: – 40 prosent sjanse for avbrutt sesong

Premier League står foran avgjørende dager. En klubbeier hevder overfor Sky Sports at det er 40 prosent sjanse for at sesongen ikke blir fullført.

– Det kan bli en kaotisk sommer. Om sesongen ikke spilles ferdig, tror jeg vi vil få søksmål fra klubber som rykker ned uansett hvilken matematisk formel som benyttes til å avgjøre rekkefølgen, sier eieren, som ikke vil navngis.

– Ingen vet hvordan vi skal løse det om det ikke blir spilt flere kamper. Jeg mener at det beste ville være å droppe nedrykk. Da kan Leeds og West Bromwich flyttes opp, og vi kan ha 22 lag i en sesong.

Muligheten for at sesongen ikke fullføres ble for første gang diskutert under klubbenes videokonferanse mandag. Englands fotballforbund (FA) rykket tirsdag ut med en advarsel mot å annullere sesongen eller droppe nedrykk. FA mener at en sportslig tabell basert på poeng per kamp må utarbeides i det tilfellet.

I en enkel utgave av en slik tabell vil Norwich, Aston Villa og Bournemouth rykke ned. Om man vekter det ut fra antall spilte hjemme- og bortekamper, kan Bournemouth berge seg på bekostning av West Ham.

– Uansett hva vi velger vil vi risikere søksmål, sier klubbeieren til Sky Sports.

Vil overbevise spillerne

Britiske myndigheter har i sitt veikart for gradvis gjenåpning av samfunnet etter viruspandemien åpnet for Premier League-fotball uten tilskuere fra juni, men det er fortsatt mange skjær i sjøen for eliteserien, som kan tape inntil 13 milliarder kroner om sesongen ikke fullføres.

Flere klubber motsetter seg planen om å spille de 92 gjenstående kampene på nøytral bane og truer med å velte planen om å gjenoppta seriespillet 12. juni. Den siste tiden har også flere spillere stått fram og sagt at de ikke er komfortable med å skulle spille fotball igjen nå.

Ligaen skal onsdag gjennomføre en videokonferanse med klubbkapteiner, representanter for spillerforeningen (PFA) og managerforeningen (LMA) om smittevernprotokollen som er utarbeidet for gjennomføring av trening og kamp. Håpet er at spillerne stiller seg bak planen.

Ber om hjemmekamper

Sky Sports melder også at Premier League-klubber denne uken vil gå i møter med politiet i håp om å vinne forståelse for at sesongen kan fullføres på en forsvarlig måte med spill på egne baner.

Politiet har gått sterkt inn for ordningen med spill på nøytral bane fordi man ellers frykter at mange hjemmetilhengere vil samles utenfor stadion når deres lag spiller, noe som vil medføre smitterisiko.

Klubbene hevder at de ved å forby sine tilhengere å oppholde seg i nærheten av stadion på kampdag, og straffe overtredelser med stadionforbud i flere år, vil sørge for at folk holder seg unna.

På mandagens møte ble klubbene enige om at de torsdag skal prøve å overbevise idrettsminister Oliver Dowden om at sesongen kan fullføres med ordinære hjemme- og bortekamper.

– Ingen klubb har stilt et ultimatum når det gjelder bruk av nøytral bane, men alle vil foretrekke å spille på sine egne baner, sier Premier League-direktør Richard Masters.

