Skjebnesvanger avslutning for Solskjær og King: – Blir som en cupfinale

Fotballekspert i TV 2 Solveig Gulbransen tror Joshua King blir i Premier League tross potensielt nedrykk og spår et jevnt oppgjør mellom United og Leicester.

Ole Gunnar Solskjærs Manchester United gjester Leicester i Premier League-sesongens siste runde, mens Joshua King og Bournemouth møter Everton.

Manchester United må ta poeng mot Leicester for å sikre seg mesterligaplass kommende sesong, med mindre Chelsea taper sin kamp mot Wolverhampton.

Tidligere landslagsspiller og nåværende fotballekspert i TV 2 Solveig Gulbransen holdt i utgangspunktet en knapp på United-seier, men tror oppgjøret blir langt jevnere enn tidligere spådd.

– Jeg var kanskje litt mer sikker før på at de (United) kunne ta det, fordi Leicester har vært litt nede og Manchester United har sett ut til å være i en formtopp, men så har det jevnet seg litt ut nå i de siste rundene, sier Gulbransen til NTB.

Les også: Søndagens Premier League-rykter

Viktig med mesterliga

Ole Gunnar Solskjær har funnet en startellever han trives med og stort sett brukt de samme spillerne kamp inn og ut de siste ukene, noe Gulbrandsen tror kan bidra til at oppgjøret blir jevnere.

– United har spilt med mange av de samme spillerne hele veien. Bruno Fernandes har sett litt mer sliten ut, og Paul Pogba har gjort mer feil. Akkurat nå så ser det ganske jevnt ut, sier eksperten om den viktige kampen.

– Det blir jo som en cupfinale.

Paul Pogba er tilbake i form for Manchester United. Foto: Peter Powell (AFP)

Gulbrandsen legger også vekt på hvor viktig mesterligaplassen er for Manchester United.

– Det utgjør en stor forskjell for hvor ettertraktet du er som klubb. Spiller du i mesterligaen har du muligheten til å hente spillere på øverste hylle. Og så handler det om økonomi. Det er penger i å være i mesterligaen.

Det var ikke mange som trodde United ville kunne være med å konkurrere om mesterligaplass etter en svak sesongåpning. De røde djevlene lå etter 18 spilte ligarunder på 8.-plass hele 14 poeng bak Leicester, som de nå er ett poeng foran.

– Man var jo i en periode innforstått med at dette var et prosjekt som ville ta tid, og man tenkte kanskje at det var utenkelig at de skulle klare det i og med at de lå såpass langt bak og ikke presterte så veldig bra. Men de har jo fått et løft etter at Fernandes kom inn og Pogba kom tilbake, som har gjort at de har sett mye bedre ut, sier Gulbrandsen.

Les også: United-ekspert røper «hemmelig» Sancho-beskjed

– Vil prøve noe nytt

Joshua King og Bournemouth må slå Everton og håpe at Aston Villa og Watford taper sine kamper for å kunne fortsette Premier League-eventyret neste sesong.

Gulbrandsen tror nordmannen forlater klubben uavhengig av om Bournemouth rykker ned eller ikke.

– Jeg tror han er interessert i å prøve noe nytt og ta noen andre utfordringer. Det er ikke lett å være angrepsspiller i Bournemouth. Han har jo måttet ha en mye mer defensiv jobb enn offensiv, så jeg tror nok han har litt lyst til å spille på et bedre lag og kanskje få være litt mer angrepsspiller, sier hun.

Joshua King og Bournemouth står i fare for å rykke ned søndag. Foto: Mike Hewitt/nmc Pool (Pa Photos)

Gulbrandsen tror likevel at et klubbytte kan by på utfordringer for King.

– Det blir jo helt annerledes, for hvis han skal spille i en av toppklubbene vil han fort bli en benkespiller. Det å konkurrere med Jamie Vardy for eksempel, det er på et helt annet nivå enn det han har gjort til nå, sier eksperten.

Berge imponerer

En som ikke har stort annet enn heder og ære å spille for i siste ligarunde er Sander Berge og hans Sheffield United. Opprykkslaget har storspilt i årets sesong, men falt akkurat utenfor kampen om spill i Europa.

22-åringen har imponert Gulbrandsen siden han ankom klubben i januar.

– Han er jo ikke gamle gutten. Du ser jo hvor mange spillere, også toppspillere, som sliter det første året med å lære seg hvor fort det går og hvor fysisk det er. Så jeg er veldig imponert over at han har tatt det såpass kjapt som han har, sier hun.

– Det blir spennende å følge ham videre, for jeg tror det er et ganske OK lag å være i. Jeg er veldig imponert over Chris Wilder som trener, og jeg tenker det er en god mulighet til å utvikle seg videre.

(©NTB)