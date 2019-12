Skjelbred åpner for Rosenborg-retur

Per Ciljan Skjelbred (32) er positiv til en retur til Rosenborg når kontrakten med tyske Hertha Berlin går ut til sommeren.

Det sier midtbanespilleren i et intervju med Adresseavisen.

Skjelbred har spilt i Tyskland siden han forlot Rosenborg i 2011. Siden 2014 har han vært under kontrakt med hovedstadsklubben Hertha Berlin.

Til sommeren går 32-åringens kontrakt ut, og han sier i intervjuet at han håper RBK tar kontakt allerede i januar. Da står han nemlig fritt til å snakke med andre klubber.

– Jeg ønsker at Rosenborg skal vise at de vil ha meg, og komme med et tilbud som vi kan snakke om, sier han til avisen.

– Dette er den første reelle muligheten siden jeg dro til Tyskland, der jeg kan si at det absolutt er en stor mulighet for at det kan skje. Men det må klaffe for begge parter, og vi må bli enige om hvordan ting skal være. Det er en stor mulighet for at vi kan ta det videre, fortsetter Skjelbred.

Han har også tidligere uttrykt et ønske om å returnere til klubben han hadde sitt store gjennombrudd i på midten av 2000-tallet.

