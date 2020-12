Skjelbred før Rosenborgs skjebneinnspurt: - Det må vi ærlig innrømme

Åge Hareides mannskap er nede i en real formdupp, og nå varsles det om laber stemning i garderoben.

VALLE (Nettavisen): Rosenborg er inne i en forferdelig form med en rekke på fire strake tap i Eliteserien.

Mandagens 0-1-nederlag for Vålerenga i Oslo, gjør at trønderne etter alle solemerker ikke tar medalje for første gang siden 2008. Da endte det med 5. plass i den siste sesongen før det ble lagt om til 16 lag i landets øverste divisjon.

I sommer forsterket sportsdirektør Mikael Dorsin laget med rutinerte navn som Per Ciljan Skjelbred, Holmar Örn Eyjólfsson og Markus Henriksen.

I tillegg fikk Åge Hareide oppgaven som trener etter at Eirik Horneland fikk beskjed om å pakke sakene sine og forlate Lerkendal.

På elleve kamper i Eliteserien har det under Hareide sin ledelse blitt fem seire, to uavgjort og fire tap. Det er den svakeste rekken til Rosenborg i Eliteserie-sammenheng siden 2005.

Se Åge Hareide reagere på den omdiskuterte situasjonen i sluttminuttene i tapet mot Vålerenga:

Skjelbred: - Det må vi ærlig innrømme

33 år gamle Skjelbred vendte hjem til Trondheim etter flere år i tysk Bundesliga for Hamburg og Hertha Berlin. Veteranen erkjenner at starten på hans andre periode i klubben ikke har blitt slik han så for seg.

- Det er en situasjon som ikke er noe artig å være i. Vi ønsker å være i toppen og kjempe. Nå har det vært en sesong som dessverre for vår del ikke har vært all verden. Vi har vært for dårlig, det må vi ærlig innrømme. Vi ønsker å opptre og avslutte på en god måte, sier Skjelbred til Nettavisen.

Les også: Fagermo klokkeklar om Solbakken som ny landslagssjef. - Det kan du sitere meg på

Eurosport-ekspert Joacim Jonsson er en av dem som reagerer på RBKs rekrutteringsstrategi. Han er heller ikke overbevist av kvaliteten til de rutinerte navnene som har gjort comeback i den svarte og hvite drakta.

- RBKs snittalder på gårsdagens (mandag mot Vålerenga red.anm) lag var på 28.27 år. Skremmende høyt. Slår man de andre lagene ned i støvlene går det å forsvare, men når man ser tunge, trege ut og underpresterer er det mildt sagt alarmerende, skriver svensken.

Etter fire strake tap er sesongen i ferd med å bli en eneste stor skuffelse for Norges mestvinnende klubb, der kravene om titler er nærmest altoverskyggende.

- Hvordan er stemningen i laget?

- Den er ikke noe bra så klart. Nå har den vært dårlig i et par uker, for å være helt ærlig. Det er tre kamper igjen og vi må holde motet oppe. Marginene vil ikke gå vår vei, forklarer Skjelbred.

- Blir utsatt for justismord

Allerede torsdag kveld er det duket for en ny og svært viktig kamp mot Mjøndalen. Rosenborg er pent nødt til å snu trenden og ta tre poeng, for å i det hele tatt ha et håp om å knipe bronsemedaljen som Vålerenga nå har halvveis nede i sine lommer.

Trener Hareide var ikke en blid mann underveis og etter lagets fjerde strake tap. Den rutinerte treneren brukte mye tid og energi på dommerens prestasjoner.

- Det er ikke lett å være ansvarlig for dette (et lag som møter mye uflaks). Man føler at man blir utsatt for justismord gang på gang. Når det er sagt, så er det ikke dommerne sin feil at vi sliter, sa Hareide til Nettavisen etter kampen mandag.

Han mener laget hans hadde en god plan til oppgjøret i Oslo.

- Vi hadde en god inngang på kampen. Det tok 22 minutter før Vålerenga var i boksen vår. Vi er i gang, det funker det vi jobber med, spillerne responderer godt og står godt sammen som gruppe. Jeg er ikke bekymret. Vi gjør det bra, og med litt hell kunne vi fått med oss poeng, fortsetter han.

Les også: Rosenborg raste etter tapet mot Vålerenga. Så fikk Hareide se videobildene

67-åringen trakk også opp underlaget som preger norsk fotball, nemlig kunstgress, men han vil ikke ha det til at han brukte vel mye energi på utenomsportslige ting.

- Jeg er ikke veldig negativ. Jeg må få lov til å ha en mening om ting, selv om vi ikke kan gjøre noe med banene. Den ligger her den. Internasjonal toppfotball spilles dog på gress. Det har vært mye rart nå og det er mye rart. Det er lett å skylde på og det skal vi unngå. Det er småting hele tiden som går oss i mot akkurat nå, avslutter han.

Rosenborg tar i mot Mjøndalen til det som er en svært viktig kamp i begge ender av tabellen. Avspark på Lerkendal er klokken 18.00.

Reklame Strømsjokket: Spotpris 53,49 øre - fastpris 4,90 øre