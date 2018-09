Skjelbred med da Hertha tuktet Bayern München

Per Ciljan Skjelbred avsluttet kampen som kaptein da han fikk en sjelden mulighet fra start da Hertha Berlin slo serieleder Bayern München 2–0 fredag kveld.

Nordmannen har vært ute av både startelleveren og troppen, men spilte en god kamp mot Bayern München. Trønderen fikk sjansen på midtbanen i skadefraværet til innleide Marko Grujic fra Liverpool.

Skader og bytter gjorde at Skjelbred til og med avsluttet kampen som Hertha Berlins tredje kaptein for kvelden. Det skjedde da Salomon Kalou måtte ut med skade med 19 minutter igjen av kampen.

1–0 kom etter et straffespark da 23 minutter var spilt. Spissen Vedad Ibisevic scoret. Jérôme Boateng var Bayern München-spilleren som sørget for at det ble straffespark.

Ondrej Duda la på til 2–0 minuttet før pause. 23-åringen scoret sitt femte for sesongen. Assist ved Valentino Lazaro.

Bayern München kastet innpå Serge Gnabry, Thomas Müller og Sandro Wagner etter pause, men mål ble det ikke på bortelaget.

Rune Almenning Jarstein spilte ikke for Hertha Berlin. Norges landslagskeeper er skadd og var erstattet av Thomas Kraft.

Hertha Berlin slo Bayern München for første gang på ni år. Sist gang Bayern München tapte for Bayern München var i 2009.

Bayern München topper fortsatt tabellen med 13 poeng, samme poengsum har Hertha Berlin på 2.-plass. Målforskjellen skiller lagene.

Både Borussia Dortmund og Werder Bremen kan overta tabelltoppen lørdag om resultatene går deres vei.



