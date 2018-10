Skjelbred med målgivende i Hertha-poengtap

Per Ciljan Skjelbred viste fram pasningsfoten da Hertha Berlin kun klarte 1-1 hjemme mot Freiburg i tysk 1. Bundesliga søndag.

Skjelbred vartet opp med en lekker gjennombruddspasning til Ondrej Duda, som enkelt plasserte ballen nede i lengste hjørne etter seks minutter.

Robin Koch utlignet for Freiburg etter drøye halvtimen. En retningsforandring gjorde skuddet utakbart for Hertha-keeper Rune Almenning Jarstein.

Like før slutt fikk Hertha straffe, men takket være videodømming fikk Freiburg et korrekt frispark i forkant.

Berlin-laget styrte kampen, men måtte ta til takke med 1-1 foran 53.716 tilskuere på Olympiastadion. Begge nordmennene spilte hele kampen.

Skjelbred slet med spilletid i starten av sesongen, men har startet de siste fire kampene for den tyske hovedstadsklubben. Jarstein er fast burvokter for Hertha, men måtte stå over 2-0-seieren mot Bayern München med skade.

(©NTB)

Mest sett siste uken