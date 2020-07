Skjelbred neppe klar for Godset-kampen

Per Ciljan Skjelbred er tilbake i trening, men ifølge Adresseavisen går det mot at Rosenborg blir uten 33-åringen i lørdagens hjemmekamp mot Strømsgodset.

Den tidligere Hertha Berlin-spilleren var bare ti minutter på treningsfeltet på Lerkendal mandag før han gikk i garderoben med sin vonde legg.

Han trente igjen onsdag, men innrømmet overfor Adresseavisen at lørdagens oppgjør mot Strømsgodset høyst sannsynlig går uten ham.

– Man skal aldri si aldri, men slik det kjennes ut nå kan den kampen komme for tidlig, ja, sa Skjelbred til lokalavisen etter onsdagens trening.

Rosenborg innledet sesongen med bare ett poeng på de fire første kampene. Så fikk trener Eirik Horneland sparken, og under den midlertidige treneren Trond Henriksens ledelse har det blitt to seire og en uavgjort for trønderne.

(©NTB)