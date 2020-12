Skjelbred og Islamovic herjet da RBK slo erkerivalen: – Best i Norge

Bronsekampen i Eliteserien lever videre til siste runde etter at Rosenborg slo Molde 3-1 søndag. RBK-profilen Per Ciljan Skjelbred markerte seg i rivalderbyet.

Molde hadde lite å spille for annet enn æren etter å ha sikret seriesølv bak suverene Bodø/Glimt. Rosenborg måtte vinne. Trønderne så fortapte ut med fire tap på rad før en heldig 1-0-seier over Mjøndalen sist.

Tidligere Tyskland-proff Skjelbred er blant dem som er blitt kritisert for svakt spill.

Skjelbred ga svar på tiltale med en god kamp søndag og var involvert både da Dino Islamovic ga RBK 1-0 og da Tore Reginiussen la på til 2-1 i andre omgang etter at Ohi Omoijuanfo hadde utlignet for Molde.

Ohi skrøt av RBK-spissen

Islamovic la på til 3-1 på straffespark etter 83 minutter. Sammen med Skjelbred, som spilte sin beste kamp siden returen til norsk fotball, var Islamovic forskjellen på lagene.

– Han var solid i dag, en klassespiss som er god og sterk og vinner kampen for dem, sa Molde-spiss Omoijuanfo til Dplay.

– Takk for det. Jeg synes hele laget gjør en bra kamp, det er mange som viser seg fram. Molde mot Rosenborg er toppkampen i Norge, og vi viser at vi er best i Norge, selv om vi er på fjerdeplass nå, svarte Islamovic.

RBK kan ikke friskmeldes helt etter seieren, men er med for fullt i kampen om 3.- og 4.-plassen som gir Europa-spill neste sesong, særlig ettersom 5.-plasserte Kristiansund spilte 2-2 mot Stabæk.

Rett i strupen på hverandre

Molde var tvunget til å gjøre seks endringer fra laget som sikret avansement i europaligaen mot Rapid Wien.

Lagene gikk som ventet rett i strupene på hverandre fra første spark på ballen. Førsteomgangen bølget fram og tilbake, med timinutters perioder der hvert lag hadde god kontroll.

Først ut var Rosenborg. Skjelbred åpnet opp Molde-forsvaret med en strøken pasning til Kristoffer Zachariassen i det 8. minutt. Han spilte ballen inn i feltet, og Islamovic kunne sette ballen i det åpne målet i sitt comeback fra suspensjon.

Så tok Molde grep om kampen, og spilte seg til flere muligheter før Omoijuanfo kunne heade inn utligningen etter innlegg fra Mathis Bolly etter 20 minutter.

I en jevn og intens førsteomgang, der begge lag tydelig viste at dette var en kamp de ville vinne, var Rosenborg så vidt foran i pausestatistikken da lagene gikk til pause.

Rett i angrep igjen

Etter pause gikk Rosenborg rett i angrep. Først kom Pa Konate alene med Molde-keeperen, uten å få ballen i mål. Så steg Tore Reginiussen til værs på et frispark, og stanget ballen i mål.

2-1-målet er Reginiussens første for sesongen. Igjen var Skjelbred involvert, da han slo et perfekt frispark til Reginiussens pannebrask.

Utover i andreomgangen ga Rosenborg fra seg litt av initiativet, og det ble litt lite intensitet i forsøket på å sette et høyt press.

Kvarteret før full tid fikk Islamovic en glitrende mulighet til å avgjøre kampen da Skjelbred slo et nytt godt innlegg. Spissen bommet nærmest på ballen, og headet den i bakken og over mål.

Islamovic var sterk på topp for Rosenborg, og ble tomålsscorer da han ordnet 3-1 fra straffemerket sju minutter før slutt.

Seieren gjør at Rosenborg er på 51 poeng etter 29 runder, og på fjerdeplass poenget bak Vålerenga. I siste runde møter Rosenborg Sandefjord borte, mens Vålerenga tar imot nedrykkstruede Start.

Kristiansund og Odd er de eneste lagene som i teorien har mulighet til å frata Rosenborg 4.-plassen.

(©NTB)

Reklame Strømsjokket: Spotpris 29,76 øre - fastpris 4,90 øre