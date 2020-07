Skjelbred trolig klar i RBK-drakten neste søndag

Det drøyer for comebacket for den hjemvendte RBK-eren Per Ciljan Skjelbred (33). Han er trolig først tilbake på banen mot Haugesund neste helg.

Den tidligere Hertha Berlin-spilleren har slitt med en vond legg. Han hadde sin første trening med banespill sammen med lagkameratene fredag. Søndagens oppgjør mot Sandefjord kommer derimot litt for tidlig. – Vi har jobbet etter et skjema mot søndag neste uke, kampen mot Haugesund, opplyser RBK-treneren Trond Henriksen til Adresseavisen. Skjelbred selv bekreftet trenerens antakelser om at neste søndags bortekamp mot Haugesund kan være aktuell for det etterlengtede comebacket. 33-åringen har ikke spilt i RBK-drakten siden han dro til Hamburg i 2011. Han har hatt en solid karriere i Bundesliga hvor Hertha Berlin har vært arbeidsgiver de siste seks årene. Hans spilleglede og glød kan trenges hos Rosenborg som har slitt innledningsvis av sesongen. Laget har etter at åtte serierunder er spilt havnet 12 poeng bak serieleder Bodø/Glimt. Rosenborg innledet sesongen med bare ett poeng på de fire første kampene. Så fikk Eirik Horneland sparken, og under den midlertidige treneren Henriksens ledelse har det blitt to seire og to uavgjorte kamper for trønderne. (©NTB)

