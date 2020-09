Skjelbred ut med skade da Rosenborg vant i Hareides hjemmecomeback

SKADE: Per Ciljan Skjelbred måtte forlate banen før pause med en skade. Foto: Ole Martin Wold (NTB)

Åge Hareide tok tre poeng i sitt comeback på Lerkendal. Et skår i gleden er imidlertid at Per Ciljan Skjelbred måtte forlate banen med skade.

ROSENBORG-HAUGESUND 2-1: Etter å ha reddet 3-3 bort mot Strømsgodset forrige helg, ble det en ny tøff kamp hjemme mot Haugesund. Kristoffer Velde sendte gjestene i ledelsen etter en corner etter ti minutter spill. André Hansen ble litt lurt av vinden og maktet ikke å bokse ballen unna. Velde headet enkelt inn returen på åpent mål, men Dino Islamovic sørget for 1-1 like etter pause. Ti minutter før slutt kunne Hareide juble for ledelse da Alexander Stølås klønet det til i eget felt, og serverte Vegar Eggen Hedenstad. Høyrebacken takket for muligheten, og dunket inn 2-1 til trønderne. SCORET: Vegar Eggen Hedenstad satte inn 2-1 for Rosenborg. Foto: Ole Martin Wold (NTB) - Urovekkende I det halvtimen var passert på Lerkendal skulle imidlertid Hareide få nok en bekymring å tenke på. Etter en enkel pasningsbevegelse på midtbanen tok Per Ciljan Skjelbred seg umiddelbart til baksiden av låret. Midtbanespilleren forlot banen kort tid senere. - Det er urovekkende. Dårlige nyheter for Rosenborg og Hareide, sa Joacim Jonsson i studio hos Eurosport. Hos TV 2 konkluderte Jesper Mathisen at det så mistenkelig ut som dårlig nytt for Rosenborg. - Det ser ut som en liten skade, kommenterte Mathisen. Rosenborg slet med å skape de store sjansene i den første omgangen på eget gress og gikk målløse i garderoben. Hareide tok grep I pausen var Hareide langt fra imponert over det han fikk se av sitt eget lag. - Det er jeg ikke fornøyd med. Vi må få mer trykk i spillet. Vi vinner ikke andreballer og ser litt engstelige ut. Vi må skape mer selv og får skapt kombinasjoner, sa han til Eurosport. Den ferske RBK-treneren tok også grep før den andre omgangen. Erlend Dahl Reitan og Emil Konradsen Ceide ble erstattet av Vegar Eggen Hedenstad og Samuel Adegbenro. Hareide fikk respons fra sitt rett etter hvilen. Carlo Holse og Edvard Tagseth kombinerte og ballen endte opp hos en fri Dino Islamovic som hælet inn utlikningen. Til slutt snudde de også kampen da Hedenstad ble matchvinner med en god avslutning.